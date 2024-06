Source: MIL-OSI Russian Language News

Рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества государств – участников СНГ.

Под председательством Алексея Оверчука состоялось заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств

В Москве состоялось 102-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества государств – участников Содружества, уделив особое внимание вопросам укрепления взаимодействия стран в энергетике, автомобилестроении, радионавигации, лесном хозяйстве и лесной промышленности, ветеринарии, а также области статистики и других сферах.

Открывая заседание, председатель Экономического совета Содружества Независимых Государств, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук подчеркнул, что государства СНГ – ближайшие торгово-экономические партнёры. И роль Содружества как интеграционного объединения возрастает, свидетельством чего является значительный экономический рост всех его стран, повышение объёмов торговли, расширение культурно-гуманитарных и научно-технических связей, реализация новых актуальных идей и инициатив.

«Мы работаем в целях укрепления и расширения практического сотрудничества, способствуем запуску новых инновационных и полезных для граждан и бизнеса проектов. Это имеет особое значение в условиях трансформации мировой экономики на основе принципов многополярности, стремительной цифровизации торгово-экономических процессов. Открываются новые направления сотрудничества, возникает необходимость усиления кооперации и взаимной торговли с учётом процессов импортозамещения, углубления интеграции по ряду направлений, в том числе в области социально-экономического развития, финансового и гуманитарного сотрудничества. У нас есть значительный потенциал в развитии этих сфер взаимодействия и реализации в них совместных проектов», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Участники заседания заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2023 год, подготовленную в соответствии с решениями Совета глав правительств СНГ. Показатели характеризуют состояние экономик стран Содружества, динамику их развития и являются ориентирами при принятии органами государственной власти решений в политической, экономической и социальной сферах. Отмечено, что в 2023 году государства – участники СНГ в целом придерживались рекомендованных значений показателей, характеризующих макроэкономическую стабильность.

Была представлена информация о деятельности Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств в 2020–2023 годах.

Рассмотрен вопрос об эпизоотической ситуации в государствах – участниках СНГ в 2018–2023 годах, который имеет особую значимость, так как напрямую связан с продовольственной безопасностью и здоровьем граждан.

Утверждён план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в автомобилестроении от 28 октября 2016 года на период до 2030 года. Его реализация будет способствовать расширению взаимодействия государств – участников СНГ в указанной области, росту вклада автомобильной промышленности в экономику государств – участников соглашения.

Принято Решение о внесении изменений в Концепцию формирования и развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации, утверждённую Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года.

Кроме того, рассмотрен вопрос о функционировании энергетических систем государств – участников СНГ в осенне-зимний период. В 2023 году Исполнительным комитетом Электроэнергетического совета СНГ проведён системный анализ прохождения осенне-зимних периодов энергетическими системами государств – участников СНГ и представлены предложения по оптимизации механизмов взаимодействия между хозяйствующими субъектами, которые нацелены на обеспечение стабильности энергоснабжения.

Рассмотрены также отчёты о деятельности Межправительственного совета дорожников в 2019–2023 годах, Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации в 2019–2023 годах и информация о выполнении в 2022–2023 годах плана мероприятий второго этапа (2022–2025 годы) по реализации Основных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 года.

