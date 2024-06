Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ректор СПбПУ Андрей Рудской представлял Политех на Петербургском международном экономическом форуме, и результатами многодневной работы стали научные, образовательные и инновационно-технологические соглашения о сотрудничестве , подписанные с целью развития российской экономики, неотъемлемым элементом которой сегодня является СПбПУ. Одним из знаковых документов стало соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветительских, информационных и профориентационных проектов между Политехническим университетом и Сбербанком, подписанное ректором СПбПУ Андреем Рудским и старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андреем Белевцевым. СПбПУ и Сбербанк будут развивать образовательные программы в области цифровых трансформаций, а также организовывать практики студентов у ведущего системообразующего профориентационного партнера банковской системы.

Традиционно в работе форума на дискуссионных площадках «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» и «Научно-технологические векторы России» приняли участие в качестве экспертов преподаватели ВШЮиСТЭ , а студенты высшей школы стали волонтерами. Проведя согласованные знаковые встречи и популяризуя юридическое образование Политеха, по результатам ПМЭФ-2024 судебные эксперты Владимир Кочемировский и Павел Меньшиков под руководством директора высшей школы Дмитрия Мохорова выступили с консолидированным докладом «Современные методы документоскопии». Доклад прозвучал на главной площадке Сбербанка в Санкт-Петербурге в рамках круглого стола «Теория и практика оценочной деятельности и судебной экспертизы при урегулировании проблемных активов в корпоративном бизнесе» с участием заместителя председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антона Киселева.

Научные и практические изыскания политехников оказались востребованными в работе одного из ведущих банков России.

Продвигая решения руководства Политеха и Сбербанка, 18 июня делегация Северо-Западного банка Сбербанка, возглавляемая Антоном Киселевым, встретилась в Зале заседаний Ученого совета СПбПУ с проректором по безопасности Алексеем Соколовым и проректором по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрием Тихоновым.

Антон Киселев сообщил: Мы заинтересованы участвовать в образовательном процессе и подготовке профессиональных кадров, в том числе специалистов банковской сферы, обладающих современными мультидисциплинарными компетенциями. Наше сотрудничество — это продвижение и реализация новой государственной политики в области науки и образования .

Алексей Соколов отметил актуальность совместных проектов в области комплексной безопасности и профессиональной подготовки.

Дмитрий Тихонов сказал, что существующее партнёрство Политеха со Сбербанком необходимо расширять и открывать новые векторы сотрудничества: Сегодня подготовка и переподготовка квалифицированных кадров — наша приоритетная задача .

В работе делегаций приняли участие руководители ведущих экономико-правовых направлений деятельности банка Ольга Сафронова и Татьяна Саломашенко, а также директор Высшей инженерно-экономической школы Дмитрий Родионов и директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров. В рамках ранее достигнутых руководством целей и задач стороны обсудили совместные направления работы по обеспечению национальной безопасности и подготовки профессиональных кадров.

Представители Северо-Западного банка Сбербанка посетили экспертно-лабораторный комплекс ВШЮиСТЭ, где познакомились с работой аппаратно-технических средств. Коллегам представлены научные и практические разработки мирового уровня, которые обеспечивают экономическую и юридическую защиты государственно-правового и инженерно-промышленного секторов.

Ольга Сафронова пожелала дальнейшего усовершенствования аппаратного комплекса и расширения лабораторий, отметив: Поскольку сегодня экспертная деятельность в правоприменении — трендовое направление в российской юриспруденции, то профессиональному сообществу необходимы специальные навыки для развития востребованных возможностей, и эти навыки можно получить в Политехническом университете .

Татьяна Саломашенко отметила: Необходимость научно-правовой обоснованности формирования и принятия процессуальных управленческих решений — одно из востребованных направлений сотрудничества, а практико-образовательные наработки Сбербанка, которые мы готовы внедрить в обучение подрастающего поколения — это второе, но не последнее направление нашего взаимодействия .

Дмитрий Мохоров поблагодарил коллег за оперативное решение профессиональных вопросов включения в образовательный процесс, отметив: Уже с 24 июня пятеро студентов-юристов выходят на производственную практику в Сбербанке, а участие в совместных научно-практических и экспертно-правовых мероприятиях будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI