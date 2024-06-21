НИУ ВШЭ и Ханойский госуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Обмен экземплярами соглашения состоялся 20 июня в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Церемония прошла в присутствии руководителей двух стран в президентском дворце в Ханое. В ней участвовали глава делегации Вышки, проректор Виктория Панова и ректор ХГУ Ле Куан. Кроме того, ВШЭ подписала меморандум о взаимопонимании и допсоглашение к нему с Институтом математики Вьетнамской академии наук и технологий.

Соглашение о сотрудничестве с Ханойским государственным университетом было подписано ректорами вузов — Никитой Анисимовым и Ле Куаном. Ранее у ВШЭ были соглашения только с двумя подразделениями ХГУ, одно из которых — с Вьетнамским инженерно-технологическим университетом — было подписано в апреле этого года во время визита заместителя министра образования и подготовки кадров Вьетнама в Москву.

В рамках государственного визита в Большом зале президентского дворца в Ханое 20 июня состоялся торжественный прием от имени президента Вьетнама То Лама в честь президента России Владимира Путина. Российский лидер заявил, что двустороннее сотрудничество в области образования продолжается и будет укрепляться, в том числе благодаря новым инициативам.

Позже, на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре Ханоя, Владимир Путин отметил, что сейчас в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. «Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ», — заверил он и добавил, что сейчас все наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук и развитие генетики, биологии, теоретической медицины невозможно себе представить без развития физики, химии, математики. Россия активно развивает технологии искусственного интеллекта и атомную отрасль, занимая лидирующие позиции в этих сферах. «Активно будем заниматься и занимаемся развитием искусственного интеллекта и добились очень неплохих результатов, хочу вам сказать. У нас есть такие компании, как “Яндекс”, как Сбер, которые, безусловно, добиваются лидерских позиций», — сказал президент.