НИУ ВШЭ и Ханойский госуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве

Обмен экземплярами соглашения состоялся 20 июня в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Церемония прошла в присутствии руководителей двух стран в президентском дворце в Ханое. В ней участвовали глава делегации Вышки, проректор Виктория Панова и ректор ХГУ Ле Куан. Кроме того, ВШЭ подписала меморандум о взаимопонимании и допсоглашение к нему с Институтом математики Вьетнамской академии наук и технологий. Соглашение о сотрудничестве с Ханойским государственным университетом было подписано ректорами вузов — Никитой Анисимовым и Ле Куаном. Ранее у ВШЭ были соглашения только с двумя подразделениями ХГУ, одно из которых — с Вьетнамским инженерно-технологическим университетом — было подписано в апреле этого года во время визита заместителя министра образования и подготовки кадров Вьетнама в Москву. В рамках государственного визита в Большом зале президентского дворца в Ханое 20 июня состоялся торжественный прием от имени президента Вьетнама То Лама в честь президента России Владимира Путина. Российский лидер заявил, что двустороннее сотрудничество в области образования продолжается и будет укрепляться, в том числе благодаря новым инициативам. Позже, на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре Ханоя, Владимир Путин отметил, что сейчас в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. «Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ», — заверил он и добавил, что сейчас все наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук и развитие генетики, биологии, теоретической медицины невозможно себе представить без развития физики, химии, математики. Россия активно развивает технологии искусственного интеллекта и атомную отрасль, занимая лидирующие позиции в этих сферах. «Активно будем заниматься и занимаемся развитием искусственного интеллекта и добились очень неплохих результатов, хочу вам сказать. У нас есть такие компании, как “Яндекс”, как Сбер, которые, безусловно, добиваются лидерских позиций», — сказал президент.

На обучение вьетнамских граждан, как сообщил президент, в следующем году Россия выделила квоту в 1 тысячу бюджетных мест. Как рассказала Виктория Панова «Вышке.Главное», во всех кампусах ВШЭ учится свыше 5,4 тысячи иностранных студентов, из них более 100 студентов из Вьетнама, которые обучаются на бюджетной и коммерческой основе. «Мы в университете создаем все условия, чтобы привлекать таланты: предоставляем гранты, полностью либо частично покрывающие стоимость обучения, и принимаем вьетнамских абитуриентов по квоте Россотрудничества, о которой как раз говорил президент России. В Вышке иностранные студенты не просто получают самое качественное образование на русском и английском языках в одном из лучших вузов, но и узнают культуру и традиции России и других стран благодаря интеграционным мероприятиям и коммуникации со студентами из разных уголков мира», — отметила Виктория Панова.

На полях государственного визита также были подписаны меморандум о взаимопонимании между НИУ ВШЭ и Институтом математики Вьетнамской академии наук и технологий (ВАНТ). Также стороны заключили дополнительное соглашение о совместном проекте «Гибкость и методы вычисления» Научно-учебной лаборатории алгебраических групп преобразований факультета компьютерных наук ВШЭ и научного коллектива Института математики ВАНТ. Проект стал одним из победителей конкурса совместных фундаментальных научных проектов «Международное академическое сотрудничество». На встречах с партнерами Виктория Панова напомнила о том, что Вышка — многопрофильный университет, занимающий высокие позиции в национальных и международных рейтингах, а также отметила, что студенты факультета компьютерных наук в этом году стали лучшими на чемпионате мира по программированию ICPC. «Партнерами Вышки являются компании — лидеры в своих отраслях, в том числе “Яндекс” и Сбер, которые упоминал Владимир Путин в своем выступлении перед вьетнамскими выпускниками. Благодаря активной работе ВШЭ у всех студентов есть огромный выбор стажировок и реальных проектов, к которым они могут подключиться. Конечно же, мы развиваем сотрудничество с сильнейшими партнерами не только в России, но и за рубежом, например в стратегически важном для нас регионе АТР, и во Вьетнаме в частности», — пояснила проректор.

