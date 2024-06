На полигоне СПбГАСУ «Умный труд» состоялся конкурс «ТИМ в охране труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 20 мая по 14 июня проходил II Региональный конкурс «Технологии информационного моделирования в охране труда 2024». Участники в заочном формате разрабатывали комплексные проекты по охране труда в информационной модели здания. В конкурсе приняли участие пять команд петербургских вузов. Лучшие проекты заочного этапа были представлены командами СПбГАСУ и Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) на учебной базе СПбГАСУ в Красном Селе. Там же состоялась очная часть, прошедшая по станциям.

Первая станция – «Индекс безопасности рабочего места». Участники проводили оценку профессиональных рисков на девяти модулях интерактивного обучения с помощью приложения «Индекс безопасности», которое было предоставлено партнёрами и соорганизаторами конкурса – Группой компаний «Эталон». Авторами заданий на станции стали Алексей Зеников (директор службы охраны труда Группы «Эталон») и Владимир Шарманов (инженер-технолог службы охраны труда).

Вторая станция – «Оказание первой помощи пострадавшим». От участников конкурса требовалось оказать первую помощь условному пострадавшему, получившему поражение электрическим током и находящемуся без сознания. Станцию подготовила и провела ассистент кафедры техносферной безопасности СПбГАСУ Наталья Бесчаскина.

Третья станция – «Работы на высоте». Участники выбирали и применяли средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работы на высоте. Ключевым навыком, проверявшимся в этом испытании, стали тщательность и точность при выборе и использовании СИЗ. Станция была организована представителем ПВ ООО «Фирма “Техноавиа”» на учебном тренажёре полигона «Высота».

Команда СПбГАСУ заняла первое место в общем командном зачёте.

На станциях «Работы на высоте» и «Оказание первой помощи пострадавшим» студенты нашего вуза, выступавшие в следующем составе: Алексей Сорокин, Софья Творогова и Елена Абашина (все – третий курс направления «Техносферная безопасность»), стали вторыми.

На заочном этапе лучшими работами были признаны проекты Дмитрия Лисова (СПбПУ), Златы Золотых и Алексея Сорокина (оба СПбГАСУ).

В личном первенстве первое место занял Дмитрий Лисов, диплом за второе место получили Владислав Костерин и Константин Метельский (оба СПбПУ), третье место у Алексея Сорокина (СПбГАСУ).

Заведующий кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ Андрей Никулин и доцент этой кафедры Ольга Горбунова получили от руководства Группы «Эталон» благодарственные письма за вклад в становление и развитие уникального конкурса проектирования ТИМ в охране труда».

Конкурс «ТИМ в охране труда» состоялся в рамках проекта развития СПбГАСУ и инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» под эгидой Минобрнауки России, а также в рамках соглашения о сотрудничестве между СПбГАСУ и Группой «Эталон».

