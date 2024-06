Научный полк: Николай Саломатин – 18-летний командир зенитного орудия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продолжаем рубрику «Научный полк».

Николай Александрович Саломатин – доктор экономических наук, профессор, известный учёный-экономист в области управления организациями машиностроительной промышленности, лауреат Премии Правительства России, председатель Совета ветеранов ГУУ.

Николай Саломатин родился 11 мая 1926 года в Волгоградской области. День начала Великой Отечественной войны Николай Александрович запомнил на всю жизнь. Тогда еще пятнадцатилетний подросток, с утра он отправился на рыбалку, а на обратном пути заметил скопление односельчан около громкоговорителя. Зычный голос диктора объявлял о начале войны с фашисткой Германией. Уже на следующий день из военкоматов стали отправлять на фронт первых добровольцев.

В Красную армию сам Николай Саломатин был призван в ноябре 1943 года. Распределён в войска противовоздушной обороны, где за полтора года прошёл путь от рядового до командира орудия и старшего расчёта зенитной батареи. Боевое крещение получил через месяц после зачисления в часть, во время налёта авиации противника.

Как правило, вражеские самолеты, наносили удары в ночное время суток. По тревоге приходилось выбегать на боевой пост, даже не успев толком одеться. Руки моментально уставали подавать снаряды, каждый из которых весил по 15 килограмм. Постепенно Николай стал свободно просыпаться ночью, только заслышав шум немецких моторов.

К весне 1944 года немцы прекратили налёты на Заполярье и часть, в которой был Саломатин перевели на 1-й Белорусский фронт для охраны переправ через Днепр. В 18-ть лет Николай был назначен командиром 85-мм орудия с расчётом из шести человек, и несмотря на юный возраст, сумел добиться уважения и доверия всего личного состава.

Во время выполнения боевых задач Соломатину сопутствовала удача, но избежать ранения всё же не удалось. В одном из боёв взрывной волной Николая отбросило в сторону, и он упал затылком на осколок снаряда. Шрам сохранился на всю жизнь, а вот памятный осколок, который солдат захотел сохранить, позже потерялся, о чём Николай Александрович рассказывал с сожалением.

Николай Саломатин принимал участие в операции «Багратион», в результате которой летом 1944 года была освобождена Белоруссия. Далее его часть двинулась на запад, на Украину, потом в Польшу, где она воевала на Сандомирском плацдарме.

9 мая 1945 года Николай Саломатин встретил в Варшаве. Вот что он вспоминает в связи с этим:

«Незабываемым на всю жизнь остался День Победы. После объявления об окончании войны мы стреляли из всех имеющихся в нашем распоряжении видов оружия, пока не поступил приказ прекратить «фейерверк». И даже в этот знаменательный праздник, мы с прискорбием узнали, что в этот же день погиб наш командир взвода лейтенант Скалозуб».

После Победы служба в армии продолжалась ещё пять лет, демобилизовался в чине старшего лейтенанта. Только в 1951 году Николаю Саломатину удалось окончить 10 класс и поступить в Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе (ныне ГУУ).

После завершения основного обучения и аспирантуры в 1958 году по личному распоряжению ректора Олимпиады Козловой занял пост заместителя руководителя Научно-исследовательской лаборатории управления народным хозяйством (НИЛ УНХ) при МИЭИ.

Он был одним из первых, кто оценил потенциальные возможности ЭВМ и математических методов в решении проблем автоматизации управления. Благодаря его деятельности стала возможной реализация теории виртуальных деловых игр.

С 1976 года по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР Николай Саломатин занимался разработкой методических рекомендаций по созданию системы управления заводом транспортного электрооборудования в городе Набережные Челны.

Им было опубликовано 74 научных работы объемом 152 авторских печатных листа. Среди них 12 монографий, 21 учебник и учебные пособия. Его труды широко используются в производстве и учебном процессе вузов страны.

Николай Александрович возглавлял Совет ветеранов ГУУ с 2005 года. Являлся руководителем научно-исследовательской лаборатории по разработке темы истории управленческого образования. Результатом этой деятельности стало создание Музея истории, теории и практики управления в России. Под руководством Саломатина была организована работа по противодействию фальсификации истории ВОВ. Как результат – было организовано отдельное патриотическое направление в Центре учебно-воспитательных программ ГУУ, которое потом переросло в историко-патриотический клуб «Звезда».

За участие в Великой Отечественной войне Николай Саломатин был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые заслуги», не считая многочисленных юбилейных наград.

