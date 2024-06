Михаил Мишустин посетил Московский государственный технологический университет «Станкин»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Московский станкоинструментальный институт был создан в 1930 году с целью подготовки специалистов в области станкостроения. Учебный процесс шёл неразрывно с практикой: четыре дня студенты работали на заводе, два дня в неделю посещали теоретические занятия, которые могли длиться по 10–12 часов. Обучение длилось два года. Первый выпуск инженеров состоялся в 1932 году и составил 29 человек.

Как результат признания высокого уровня подготовки инженерных и научных кадров, а также качества научно-исследовательских работ в 1992 году Московский станкоинструментальный институт получил статус университета и новое наименование Московский государственный технологический университет «Станкин» (МГТУ «Станкин).

Сегодня в вузе обучается свыше 5 тысяч студентов, в их числе иностранные студенты из 74 стран. Численность научно-педагогических работников в университете – 528 человек, в том числе профессорско-преподавательский состав – 468 человек, научные работники – 60 человек.

В структуру вуза входит четыре института – Институт информационных технологий, Институт социально-экономического менеджмента, Институт производственных технологий и инжиниринга, Институт цифровых интеллектуальных систем, 27 кафедр и филиал в Егорьевске. На базе университета функционирует 20 высокотехнологичных лабораторий.

В 2023 году наиболее востребованными укрупнёнными группами специальностей и направлений подготовки стали «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника» и «Управление в технических системах».

В настоящее время запланирован капитальный ремонт ряда объектов вуза, прорабатывается вопрос о строительстве учебно-оздоровительного комплекса в Долгопрудном.

На базе индустриального парка «Руднёво» особой экономической зоны «Технополис Москва» ведётся создание головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности. Ввод в эксплуатацию зданий для размещения центра запланирован на 2025 год.

