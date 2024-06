Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Республику Алтай

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки осмотрел ключевые реализуемые объекты, а также обсудил с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком вопросы социально-экономического развития региона.

Марат Хуснуллин и временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак

«Республика Алтай имеет большие перспективы для роста. Будем работать над формированием комплексного мастер-плана развития всей Горно-Алтайской агломерации. Эта работа войдёт в новый национальный проект „Инфраструктура для жизни“. В республике также реализуется масштабный проект „Большая Майма“. Считаю, что это хороший пример комплексного развития территории, который окажет положительное влияние на социально-экономические показатели», – сказал Марат Хуснуллин.

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак поблагодарил Марата Хуснуллина за внимание к Горному Алтаю и поддержку республики. «Создание комплексного мастер-плана развития Горно-Алтайской агломерации – это очень важное решение. Наш город может войти в перечень 200 городов, для которых по поручению Президента такие планы будут разработаны. Это позволит нам заняться коммунальными сетями, дорогами, соцобъектами, благоустройством. Обязательно подключим к его подготовке жителей. Он должен отвечать реальным потребностям людей», – отметил Андрей Турчак.

В ходе поездки вице-премьер посетил площадку строящейся в Горно-Алтайске общеобразовательной школы №7 на 750 мест, а также посмотрел, как развивается жилищное строительство. С января по апрель в Республике Алтай введено в эксплуатацию 105 тыс. кв. м, что на 37% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме этого, зампред Правительства оценил развитие дорожной инфраструктуры, в том числе строительство дороги от Горно-Алтайска до села Манжерок. Также одним из основных направлений работы в последние годы стало расширение участков федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» и приведение в соответствие нормативным требованиям маршрута, ведущего к Телецкому озеру.

Республика активно пользуется федеральными инструментами поддержки. В прошлом году был проведён капитальный ремонт 9 км сетей водоснабжения по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт средств федерального бюджета. Также привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты для развития туристической инфраструктуры.

«В последние годы внутренний туризм в стране растёт, всё больше людей посещают уникальные места нашей Родины. И Алтай здесь не исключение. Туризм оказывает мультипликативный эффект на развитие региона, повышение качества жизни граждан. Помимо повышения туристического потока и инвестиционной привлекательности, начинают активно развиваться жильё, сопутствующая инфраструктура, сервис. Считаю, что данным направлением нужно заниматься активно», – отметил Марат Хуснуллин.

