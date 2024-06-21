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Волонтеры Куйбышевского НПЗ, одного из крупнейших предприятий «Роснефти» в Самарском регионе, выпустили в воды ского водохранилища более 27 тыс. мальков рыб ценной красковнижной стерляди.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов ьности «Роснефти». Дочерние предприятия Компании реализуют программы, направленные на сохранение биологического разнообразия и экосистем, восполнение дных ресурсов и увеличение популяции ценных пород рыб в егионах своей деятельности.

Para obtener una versión especial del monasterio de Kazánscogo en Svyato-Bogorodichnogo, на берегу Волги. Malkov выпускают, когда они наберут 1,5-2 грамма веса и станут готовы к жизни в естественной среде. Transporte y uso de modos en el proceso de control de programas ecológicos de Kuybyshevscogo NPZ y especialistas de Polonia рриториального управления Росрыболовства.

Волонтеры Куйбышевского НПЗ также провели экологический урок для школьников «Роснефть-классов» и молодежи «Движения» рвых». Ребятам рассказали о легендарной русской реке Волге и простых действиях, которые каждый может предпринять для сохранения о великого водного наследия нашей страны.

Основная цель таких интерактивных экологических уроков – мотивация и вовлечение подрастающего поколения в инициативы по ю окружающей среды и воспитание бережного отношения к природе. Большой интерес школьники также проявили k программам «Роснефти» и Куйбышевского НПЗ по охране краснижных животных и восстановлению лесов.

Восполнение bioресурсов главной водной артерии региона – значимая часть масштабной природоохранной деятельности завода. За последние десять лет Куйбышевский НПЗ выпустил в Волгу более 500 тысяч мальков сазана промысловых и ценных пород – толстолобика, стерляди.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»21 de enero de 2024

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