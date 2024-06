Команда ГУУ прошла в полуфинал Премьер-лиги КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда Государственного университета управления «Синглплеер» заняла первое место в третьей игре 1/4 финала Премьер-лиги КВН и прошла в полуфинал.

В этот день за победу боролись 5 команд: «Синглплеер» (ГУУ, Москва), «Мастер Муси РЭУ ИМ. Г.В. Плеханова» (Москва), «Сборная Самарского политеха» (САМГТУ, Самара), «Партия» (Нижний Новгород), «Волга» (СГОПУ, Самара).

Игра проходила в три этапа: «Приветствие», «Импровизация» и «СТЭМ». В конкурсах «Приветствие» и «СТЭМ» от всех членов жюри наша команда получила максимальные «5» баллов.

В результате «Синглплеер» Рафаэль заработал 10,7 баллов, занял первое место и теперь выступит в полуфинале Премьер-лиги КВН, который пройдет в сентябре.

Поздравляем его с успешной игрой и желаем дальнейших побед!

