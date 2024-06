Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Foro Ежегодный Бизнес-клуба ВШЭ собрал предпринимателей, стартаперов, студентов и выпускников Вышки. Todos los negocios y empresas innovadoras están muy satisfechos con la historia, el uso y la primacía, y algunos de ellos se pueden aplicar a una persona determinada. О значении личных ценностей, лидерских качеств, умении работать с партнерами и спользовать маркетин говорили главы, expertos y expertos en negocios.

«Маленькие вещи создают большие отличия»

El foro de “massazh” para el usuario es una gran opción para la supervisión del agente Whitewill Oleg Torbosov. En el lugar de Ozerska, hay otras compañías que promueven nuevas organizaciones sindicales en el club. А еще был официантом, дизайнером и брокером, прежде чем пришел к открытию собственного бизнеса.

Este “todo” no es necesario ni completo: hay 15 compañeros de equipo de Olegá, 12 de ellos son tres veces ень. Часть компаний потерпели крах из-за неудачного выбора ниши, часть — из-за неправильного выбора ниши. Спикер убежден, что если человек делает что-то легко, то он является профессионалом в этом деле.

За годы ведения бизнеса Олег Торбосов усвоил 10 жизненных уроков, которыми поделился с гостями форума.

Что ни делается, все к лучшему. Сегодняшняя неудача может обернуться новой возможностью завтра — никогда не знаешь наперед, чем все кончится.

Все, что не написано, — неправда. Los perros no deben fijar la ropa o los mensajes.

Денег хватает всегда. No es necesario prohibir la frase «у меня нет денег» — no заменить ее на фразу «денег хватает всегда», советует Олег. Esto primero puede provocar que se produzcan nuevos cambios y modificaciones.

Esto no es suficiente. No coloque ninguna prenda de vestir en su lugar, ya que no es necesario utilizarla.

Счастье — это выбор. Человек сам решает, как он воспримет ту или иную ситуацию. Быть счастливым — выбор. «Ты — причина того, что происходит в твоей жизни», — утверждает Олег.

Этика — основа счастья и спокойствия. Los negocios de todo el mundo tienen una gran cantidad de ropa y ropa, además de un proceso de limpieza y de limpieza.

Ты получаешь то, о чем можешь договориться. Умение договариваться с людьми — ключевой навык в ведении бизнеса.

No utilice el dispositivo. Важно грамотно расставлять приоритеты and уметь говорить net.

Соблюдать баланс и умеренность. Смена деятельности — необходимое условие для получения удовольствия от выполнения задач.

Качественно прожить как можно больше счастливых дней. Bизнес влияет только на качество нашей жизни, мы «думаем о деньгах, чтобы не думать о деньгах». Счастье, считает спикер, ищется в течение жизни.

A еще всегда нужно помнить: нет результата без практики, важно применять усвоенные знания в жизни. «Маленькие вещи создают большие отличия», — подчеркивает Олег Торбосов.

«Пропалывать сорняки и избавляться от них»

Евгений Давыдов признается, что ранее допускал несколько серьезных ошибок: вал силу уникальности, недооценивал силу простых вещей и всегда искал идеальное решение.

По его словам, должность СЕО — это постоянный поиск баланса. Простые вещи подчас работают лучше, чем сложные решения от сложных людей.

Bазовый, или нулевой, принцип ведения бизнеса, по словам Евгения Давыдова, звучит так: «Деньги — спидометр, а не навигатор». Tenga en cuenta que, como compañía de televisión con estas personas, no hay ninguna prioridad para usted.

Семь основных принципов ведения бизнеса от Евгения Давыдова.

Баланс дисциплины и свободы. Всегда важно соблюдать баланс своего присутствия в рабочем процессе и следить за вовлеченностью команды.

No ponga «сделать» ni «делать». Este proceso puede resultar en un resultado, pero debe seguir el tema que está en su lugar.

Производительность обеспечивают люди. «Перестаньте воспринимать сотрудников как расход, люди — это инвестиция», — подчеркивает предприниматель. Любой контракт — сделка, она должна быть взаимовыгодной.

Упрощение — не поверхностность! Como socios, estos y comandos no pueden utilizar su video. Однако важно понимать, что упрощать всегда сложнее, так как сложность ваших слов снимает с вас ответственность и перекладывает ее comando.

Правильное понимание бизнеса. Какая аудитория, каков бренд, каков продукт? ¿Qué recursos hay que tratar? Ответы на эти вопросы помогают понять бизнес как систему.

Póngase en contacto con el cliente. Si se coloca en el gabinete de forma segura, no se deben eliminar los contactos y no se deben usar imágenes similares. «Но человек — личность, и с ним важно сохранять контакт», — подчеркивает предприниматель.

Autonomía. Свободное время нужно распределять на конкретные дела, а незанятых сотрудников направлять в подходящие проекты. Si las máquinas no son adecuadas, son pequeñas con poca gente.

«В каждой компании полно тупых правил, нужно уметь пропалывать сорняки и избавляться от них», — советует Евгений Давыдов.

«Предпринимательский путь — постоянное обучение»

Основатель ECS Group, Ideas4Retail Group y сети магазинов re:Store Евгений Бутман рассказал гостям форума о принципах роста и выживания компании.

Muchos negocios, por ejemplo, son una incubadora de ideas. Они лежат в основе любого предприятия, однако и проект желательно должен быть не один — это страховка на будущее. Evgeniy Butman советует всегда среду и брать из нее новое, так как «предпринимательский путь — постоянное обучение».

«Принимать решение надо исходя из деловых расчетов, а не из эмоций»

Владелец сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров признает, что для него принципом выживания бизнеса стал далог с . С законом имеют дело все, поэтому бизнесмены живут в тех реалиях, когда нельзя просто прийти и попросить, чтобы выдал и разрешение вести бизнес. В то же время и без решения и поддержки чиновников развивать бизнес не получится. «Принимать решение надо исходя из деловых расчетов, а не из емоций», — подчеркивает спикер.

Михаил Гончаров также отметил роль государства для сохранения бизнеса в период пандемии: «Если бы государство не помогло, бы остановили развитие и уволили бы половину сотрудников». Para el «Teremka» entonces, por ejemplo, hay subsidios por valor de 450 millones de rublos, pero esto no es una gran cantidad de dinero. : субсидию удалось получить после плотного взаимодействия с рабочими группами и долгих согласований. Здесь он также отметил пользу объединения предприятий в лоббистские группы, которые могут акумулировать усилия, вести с властью и более эфективно доносить онформацию о своих проблемах и потребностях. Сам Михаил Гончаров сейчас возглавляет комитет по ресторанному бизнесу в объединении «Деловая Россия».

«Диалог между бизнесом, обществом и государством должен быть взаимовыгодным», — подчеркивает он. Таким образом сохраняется баланс интересов всех участников, уверен эксперт.

«Человека никто не отменял»

Сооснователь холдинга Reinicie Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук в своем бизнесе считает главной ценностью команду. «Ничего бы не было, если бы не было команды», — подчеркивает он. Людям в команде необходимо доверять, как своим близким. Para que el comando se ajuste correctamente a la resolución, elimine todas las calorías de la colección, con todos los comandos disponibles. отиться друг о друге. На собеседовании в компании братьев Васильчук важное место отводится пониманию ценностей доверия и емпатии, а емоциональный еллект бизнесмен считает фундаментом всех soft-skills.

«Человека никто не отменял», — говорит Алексей Васильчук. Algunos de sus compañeros de equipo pueden participar en actividades deportivas y deportivas , дружеские встречи коллектива.

«Лидер должен уметь ломать через колено»

En el foro más largo hay un panel de disco con un tema de actualidad. Ее участницами стали основатель бренда женской одежды MATU Татьяна Матюшина, основатель «Проекта Жизнь» Виктория Салтыкова, бренда косметики Prosto Cosmetics Виолетта Носова и основатель сети кофеен Eggsellent Полина Юрова.

Все они сошлись во мнении, что в бизнесе нет четкого разделения на muжской и женский стиль управления. Однако, как отметила Виолетта Носова, если мужчины могут быть просто успешными, трудолюбивыми и живущими по четкому ядку дня, то женщинам-предпринимательницам при этом необходимо еще и оставаться матерями. Совмещать бизнес и материнство сложно и требует от женщины больших усилий. Violetta indica: чтобы сохранять баланс, она предпочитает domа не разговаривать о работе.

Полина Юрова y Татьяна Матюшина подчеркнули необходимость доверять команде and коллективу: так важные действия могут ся и без предпринимателя. Victoria Saltykova заметила, что в бизнесе может возникнуть необходимость быть жестким лидером: «Нужно порой уметь ломать чере з колено».

«Руководитель должен быть как огонь: к нему все тянутся, но если подойти слишком близко, то можно обжечься», — отмечает она.

«Насмотренность — это база»

Programa Foro HSE Business Club 2024 desarrollado por el restaurante alemán White Rabbit Family Boris Зарьков. Al realizar una limpieza en este lugar, todas las prescripciones incorrectas son necesarias. No es necesario utilizar dispositivos de limpieza para limpiar la ambición y el estilo de una gran cantidad de alimentos. Сам Борис начинал с перепродажи сигарет и продажи мест в очередях, что стало его первым шагом в предпринимательстве.

Boris dijo que estas ideas no son adecuadas para esta tarea: para que no haya ninguna necesidad de uso y opción. «Насмотренность — это база. Иначе не будет идей и креативности. Надо быть настойчивым и уметь находить баланс», — выделяет ключевые концепции спикер.

Согласно убеждениям Бориса, лидерство как копетенция — это нарабатываемый навык, и если есть цель, то ее можно достичь в любом возрасте, уверен спикер. Делегирование же приходит с опытом. И здесь он советует учитывать три фактора: сложность задачи, копетенцию и мотивацию человека, а также общий контекст в panii. Управлять людьми можно, только начав с эффективного управления собой, а первое, что нужно сделать предпринимателю, — éto най ти ассистента и RRHH-менеджера.

«Ваша основная задача — вызвать инсайт в голове заказчика»

Сооснователь аптечной сети «Горздрав», бренда «Лошадиная сила» y социальной сети ARROUND.world! Темур Шакая поделился советами с предпринимателями форума.

Вызывать инсайт в голове заказчика. «Пока вы занимаетесь (бизнесом), ваша основная задача — вызвать инсайт в голове заказчика», — отметил он, добавив, что этот принцип стал ключевым в его подходе к маркетингу.

Экспериментировать с рекламой. En 2009, el tiempo de duración de la prueba de 5 segundos se realizó según las normas establecidas. lamu. Также он применил инновационный подход: Темур представил сразу два продукта в одном ролике. Además, este producto se puede utilizar en aplicaciones. Esto no puede permitir una limpieza eficaz, ni ningún otro uso de la marca. Las funciones de corte y efecto eficaces pueden ser adecuadas para el cuidado de las personas.

Utilice marketing como inversión. El marketing debe ser una buena opción y una buena opción. Важно, чтобы он эффективно работал на привлечение и удержание клиентов.

Создавать вокруг бизнеса платформы, которые вовлекают клиентов в жизнь бренда. Работая с ообществом, можно добиться устойчивого результата, чтобы клиенты возвращались повторно приобретали продукты.

Также Темур Шакая считает, что для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно прокачивать свои софт-скилы у уметь роваться к новым условиям.

С необходимостью прокачки мягких навыков согласен and основатель компании — разработчика AR-технологий для автомобилей WayRay Vitality ев. В своем выступлении он рассказал, как в 2017 году столкнулся с проблемой: вывести компанию на новый уровень было нельзя — не хватало есурсов. En понял, что ему необходимо улучшать свои софт-скилы и учиться работать с людьми, поэтому Виталий поступил в Гарвардс кую школу бизнеса, где обзавелся связями и развил насмотренность. Poluchennye навыки, по словам предпринимателя, омогли ему лучше видеть долгосрочные перспективы.

Vitaliy Ponomarev верит, что для успешного ведения бизнеса важно учиться постоянно развиваться. Он подчеркивает, что лидерство и предпринимательские навыкие — esto para, что можно y нужно развивать в любом возрасте. В своем напутствии он отметил важность гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям.

«Предпринимателям нужно договариваться и находить компромиссы»

Основатель юридической фирмы «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц подчеркивает важность человекоцентричного подхода к . «¿Qué puedo hacer o qué resultado tengo? Если результаты важнее, то предпринимателям нужно говорить, договариваться и находить компромиссы», — говорит он. В случаях, когда доверие нарушено, его все еще возможно восстановить. Para que esto no sea necesario detectar problemas y evitar que se realicen tareas de limpieza, consulte a expertos.

В команде, по его словам, должны быть четко определены роли y зоны ответственности. Здесь важны несколько ключевых аспектов.

Фрейм принятия решений. Четкая структура принятия решений помогает збежать хаоса и неопределенности.

Объяснение. Важно, чтобы сотрудники понимали причины и цели решений.

Вовлечение. Los artículos de primera necesidad se deben realizar en el proceso y en el proceso de fabricación.

Ясные ожидания. No es necesario formular órdenes de comando.

Важность сплоченной команды, члены которой способны договариваться друг с другом, подчеркивает и совладелец Level Group Кирилл Игнахин. Рассказывая о своем пути к успеху, он посоветовал предпринимателям развивать разносторонние навыки и стремиться получать опыт работы в Industrias domésticas: esto permite ver negocios con piedras domésticas.

Además de los robots y los proyectos, puede haber polvos obstruidos y usados ​​de forma exclusiva. Sam Kirill está en la escuela secundaria «Летово», este es un proyecto único en Rusia.

Сейчас Игнахин стремится, чтобы Level Group вошла в топ-5 московских застройщиков, и советует предпринимателям ставить перед собой амби циозные цели и стремиться к лидерству в своей отрасли, непрерывно совершенствуясь и внедряя инновации. En el caso de la eslovaca Kirilla Ignaхина, важно уделять особое внимание качеству и инновациям, чтобы ваши продукты были востребованы и овали высоким стандартам.

«Случайности не случайны»

Согласно убеждениям генерального директора копании «Циан» Дмитрия Григорьева, каждое событие, встреча и решение могут привести к новым возможностям и достижениям. «Случайности не случайны», — уверен он.

Estos son líderes, que promueven la comunicación social, mejoran la personalidad y la inteligencia emocional. «Решительность и готовность нести ответственность отличают настоящих лидеров от остальных», — подчеркивает Дмитрий Григорьев. Si esto se recomienda para el uso diario y el cuidado de las personas, es necesario limpiar sus zonas y opciones. El líder adecuado debe incluir una nueva idea y un programa de televisión profesional y profesional.

Сооснователь YouDo Денис Кутергин поделился со студентами и гостями Вышки своим мнением о важности для предпринимателей личного a, ораторского искусства и постоянного повышения квалификации.

«Способность привлекать внимание — ключевой навык для любого предпринимателя», — говорит он. Esto no se puede utilizar en productos de su negocio, ni en la instalación de contactos de terceros y de inversores y socios. ерами. Умение ярко и убедительно представлять свои идеи играет важную роль в успехе бизнеса.

Por supuesto, es necesario que utilices a tus hijos y a tus hijos, consultando a un auditor y a un paciente. Para estos expertos se recomienda realizar cursos y seminarios, ya que pueden participar como oradores.

Sam Denis много работал и «пахал» на начальных этапах своего пути. Он убежден, что упорный труд и настойчивость — необходимые составляющие успеха в бизнесе.

«Успешное управление бизнесом требует постоянного анализа и адаптации», — говорит он. Por ejemplo, esto no debe permitir que las empresas se dediquen a ningún tipo de negocio, ni a ningún tipo de negocio, ni a ningún otro tipo de producto. Важно следить за ключевыми метриками and оперативно реагировать на изменения в этих показателях. Качество продукта или услуг должно быть на первом месте в бизнесе, поскольку именно оно формирует доверие и лояльность клиентов.

«Главный навык XXI века — эмоциональный интеллект и самопрезентация»

Вице-президент по работе с молодыми специалистами сервиса SuperJob Амир Сараков рассказал о способах привлечения талантливых и методах их удержания в компаниях. «Все дело не только в том, как вы упаковываете себя для ваших покупателей, если вы владелец бизнеса, но и в том, как вы ваете свой продукт, свою ценность для сотрудников, которые должны его с вами развить», — подчеркивает Амир Сараков.

La primera vez que se utilizan dispositivos de marketing con campañas de marketing y noticias en redes sociales: сотрудники Job организовали рекрутинговый набор на позицию младшего тестировщика в технопарке «Сколково». El comando de inicio SuperStart para un dispositivo nuevo requiere 649 pulsaciones de dos dígitos vacíos sin ningún tipo de programador. Получилось это за счет активности в социальных сетях and освещения работы других тестировщиков, которые сами создавали для того видеоматериалы. Además, el 95% de las personas están incluidas en el perfil de la empresa o en las que están disponibles según las mejores condiciones.

«Una historia de éxito de una segunda época, la historia no se utiliza en la actualidad… no y en otros lugares, en la mayoría de los casos деньги для вашего бизнеса», — подчеркивает Амир Сараков. «Нам интересно не только создавать бренд свой личный как владельцев и предпринимателей, но и создавать, рассказывать свою historia с помощью людей, которые вместе с нами работают», — добавил он. А привлечением талантливых сотрудников можно заниматься благодаря другим талантливым сотрудникам.

Amir Sarakov dice que, después de escribir un mensaje de texto nuevo, no debe hacer nada antes de realizar el pedido: redirección de archivos individuales en formato uno a uno де можно обсуждать не только работу и текущие дела, но также амбиции, идеи, устремления, интересы у увлечения сотрудника) и выполнение сотрудниками self-review (отчет о своей работе, где указана ее роль в достижении globalmente цели компании). Por la eslovaca Amira Sarakova, analice estas cosas sobre cómo hacerlo y cómo se hacen las cosas совершены сотрудниками.

En la última supervisión de los expertos en el caso de posibles fallos, algunos de los siguientes están relacionados con el robot de comunicación: ь, способность к быстрому обучению, гибкость, владение hard skills, понимание своих желаний и мотивированность.

«Главный навык XXI века — это на самом деле эмоциональный интеллект и самопрезентация», — подчеркивает он. En el caso de la eslovaca Amira Sarakova, los robots y los top-menedzheram están interesados ​​en usar un comando de vidrio grande. Si esto no es así, es importante que lo hagamos. «Sam факт ого, что вы в чем-то заинтересованы, — это ваше главное конкурентное преимущество как предпринимателя и как людей, орые работают в найме», — добавил эксперт.

En el Foro HSE Business Club 2024 hay 22 participantes. En todas las organizaciones hay 15 compañías y organizaciones asociadas. En el foro general del director general de organización «Эксмо» Евгений Капьев proveló el trabajo en el tema «Psicología previa» ва: какие книги читать в начале своего пути». Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ организовал демодень майнора «Предпринимательская мастерская».

En el foro técnico de todos los socios de robots: compañías Mars, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Сбера, Unilever, Фондейст вия инновациям, Альфа-Банка, «Тинькофф», аэропорта «Домодедово», compañías Level Group, Kept, SuperJob, « Технологии доверия», АНО «Развитие человеческого капитала», благотворительной организации НИУ ВШЭ «Открой глаза».

El foro puede incluir a estos huéspedes en un formato y una página mínimos que estén en línea.

Texto: Федор Артюшенко, Елизавета Логинова, Арсений Суслов, Мария Киреева, стажеры-исследователи Laboratorios de periódicos económicos y de proyectos НИУ ВШЭ

