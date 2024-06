Китайская делегация прибыла в ГУУ для обсуждения возможностей сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 июня в Государственном университете управления прошла встреча с делегацией Торгово-экономического института Китай-ШОС.

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов поприветствовал иностранных гостей, представил сотрудников университета, присутствующих на встрече, и рассказал об успехах и достижениях нашего университета.

«Наш вуз входит в топ-10 вузов России по количеству принятых иностранных граждан в 2023 году. Активно реализуются три профиля обучения на подготовительном факультете. Особое внимание уделяется языковой подготовке иностранных слушателей. Сегодня у нас получают знания 583 иностранных студента из 50 стран мира. Более 100 иностранных выпускников занимают лидирующие позиции в государственном управлении, бизнесе, образовании», — рассказал Дмитрий Юрьевич.

Со стороны гостей выступал директор Торгово-экономического института Китай-ШОС господин Чжэн Ши, который представил членов делегации, рассказал об истории института и целях его работы, а также обозначил интересующие направления сотрудничества.

«Россия и Китай – две главные страны ШОС. На высшем уровне говорится о сотрудничестве стран по всем направлениям. И мы действительно готовы к этому. Мы бы хотели пригласить ваших студентов и преподавателей к нам, а своих ребят отправить на обучение в Государственный университет управления. Также интересует составление совместных программ. Мы можем помогать друг другу повышать уровень образования», — отметил господин Чжэн Ши.

Собравшиеся обсудили возможность создания представительства ГУУ в Китае, как площадки для реализации совместных образовательных проектов: сетевых образовательных программ, программ обучения русскому языку, научных проектов и других.

Также на встрече рассмотрели вопросы вступления ГУУ в Альянс университетов ШОС, создание Китайского центра в Москве и совместного проведения Недели русской культуры.

Было решено продолжить межуниверситетское взаимодействие и обсудить конкретные форматы будущих проектов в рабочих группах, чтобы на основании разработанных предложений подписать соглашение о сотрудничестве.

