Инженерное собрание России: новая встреча в Политехе

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 19–20 июня прошёл ежегодный форум «Инженерное собрание России». Его темой в этот раз стал «Цифровой инжиниринг как драйвер индустриальной коллаборации России и стран БРИКС+».

Организаторами мероприятия выступили кластер высоких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Креономика» и Политех, генеральным партнёром — группа инжиниринговых компаний Концерн «R-Про». Поддержали собрание и партнёры из Беларуси — компании «Системы промышленной автоматизации» и «Савушкин продукт».

В Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» собрались представители профессионального инженерного сообщества: главные инженеры, технологи, конструкторы и технические специалисты промышленных предприятий; производители ПО; специалисты по IT и цифровой трансформации; топ-менеджеры промышленных компаний; представители органов власти, технопарков и бизнес-инкубаторов, научно-исследовательских институтов.

Открывая форум по видеосвязи, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев выразил надежду, что встреча профессионального сообщества будет продуктивной и поможет расставить акценты и спланировать дальнейшую совместную работу в области цифрового инжиниринга, в том числе с участием органов государственной власти.

«Цифровой инжиниринг определяет облик современной промышленности, обеспечивает конкурентоспособность предприятий, даёт новое качество производственным процессам и продукции. Поэтому, безусловно, развитие этих технологических направлений для нас сегодня в приоритете, — заверил Владимир Дождев. — Надеюсь, что те решения, которые будут выработаны на форуме, станут для нас возможностью скорректировать наши программы, привнести в них необходимые изменения и усовершенствования».

Владимир Дождев напомнил, что в правительстве учли важность развития технологий цифрового инжиниринга, компьютерного моделирования, виртуальных испытаний при создании новой сложной техники и в ноябре прошлого года внесли соответствующие обновления в Стратегию цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности.

Именно на этих приоритетах мы выстраиваем свою работу как в нормативно-технической плоскости, так и с точки зрения государственной поддержки по всем нашим программам , — объяснил чиновник.

Владимир Дождев также сообщил, что ожидается перезапуск программы особо значимых проектов, с тем чтобы закрыть «белые пятна» и создать необходимые цифровые продукты и решения во всех базовых и высокотехнологичных отраслях.

Кроме работы на внутреннем рынке, мы, безусловно, настроены на плотную кооперацию с нашими партнёрами из государств АТЭС, БРИКС и БРИКС+, призываем наших коллег и иностранных партнёров присоединяться к этой работе как в формате создания продуктов, так и в формате совместных проектов по их внедрению. Для этого у нас есть необходимая нормативная база, для этого мы наращиваем меры поддержки экспортного потенциала , — завершил выступление представитель Минпромторга.

Первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев отметил, что актуальность форума по цифровому инжинирингу подтверждается перечнем приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоёмких технологий, утверждённых недавно указом президента России.

«Базовый инструментарий для решения задач по обеспечению прорыва в технологическом развитии проходит через цифровые технологии, — подчеркнул Виталий Сергеев. — Я уверен, что на форуме произойдёт обмен новыми идеями, выстроятся коллаборативные цепочки, которые позволят решать эти задачи, сквозным образом соединяя науку, прикладные исследования, технологии и производство с предложением по имплементированию тех разработок, которые уже есть на рынке, в технологические цепочки предприятий».

Специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов приветствовал участников форума от имени главы города и пожелал эффективного взаимодействия. Он отметил, что концепция научно-технологического развития города предполагает вовлечение высших учебных заведений, в том числе Политехнического университета, в создание центров этого развития.

Когда мы говорим о цифровой трансформации в индустриальной сфере, мы понимаем, что сегодня это и фабрики будущего, и цифровые двойники, и технологии цифрового моделирования. Но мы должны понимать, что это ещё инфраструктура, и нужно создавать и цифровой двойник территории, поскольку мы должны научиться жить в информационной среде и определённым образом взаимодействовать , — считает Анатолий Котов.

Говоря о подготовке кадров, представитель Смольного отметил, что Политех на протяжении более ста лет эффективно решает эту задачу. А сегодня вуз находится на том этапе, когда занимается непосредственно цифровой трансформацией и разработкой новых технологий, в том числе сквозных, связанных с использованием больших мощностей.

В Инженерном собрании впервые участвовал Генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу. В своём выступлении он кратко коснулся роли инженеров в экономических и торговых отношениях между Турцией и Россией.

«В Санкт-Петербурге мы можем видеть труд турецких инженеров в таких местах, как Лахта Центр, Западный скоростной диаметр, трасса М11, терминал аэропорта Пулково, — перечислил господин Талу. — Экономическое и коммерческое сотрудничество между Турцией и Россией достигло стратегического масштаба в области энергетики, один важнейших примеров — строительство атомной электростанции „Аккую“. Некоторые из турецких инженеров, работающих сегодня над этим проектом, также получили степень магистра атомной энергетики под крышей здания, в котором мы сейчас сами находимся, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В настоящее время большинство граждан Турции, проживающих в Санкт-Петербурге, это инженеры, работающие в наших компаниях, ведущие свою деятельность в регионе, и наши студенты, обучающиеся инженерным наукам. Можно сказать, что инженеры составляют главную движущую силу постоянно развивающихся экономических и торговых отношений между Турцией и Россией, и что в будущем они будут играть важную роль в этой области».

Пленарное заседание открыл президент концерна «R-ПРО», председатель правления кластера «Креономика» Алексей Кораблёв. В своём докладе «Цифровой инжиниринг как драйвер индустриального развития» он рассказал об отечественном ПО для цифрового инжиниринга новых и модернизации действующих производств; осветил тему имитационного моделирования производственных процессов в среде цифровых двойников как инструмента оценки инвестиционной привлекательности проектов модернизации производств. Также докладчик уделил внимание вопросам образования и соревнований по профессиональному мастерству в среде цифровых двойников, представил истории успеха робототехнических и цифровых проектов.

Директор по автоматизации производства компании «Савушкин продукт» Валерий Таберко рассказал о цифровизации, автоматизации и роботизации на производстве молочных продуктов и пригласил всех на выставку продегустировать глазированные сырки.

Генеральный директор компании «Промышленная робототехника» («КУКА Роботикс») Пётр Смоленцев заострил внимание на проблеме кадрового голода и его влиянии на сферу инжиниринга и системной интеграции робототехники.

Директор департамента проектирования новых производств и моделирования технологий — главный конструктор Технологического центра ПАО «КАМАЗ» Айрат Фасхутдинов поделился историей роботизации производства на предприятии, в частности применения ПО «Рациональное производство»

В дискуссионной части форума на секциях обсуждались вопросы, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом, производством и техническим обслуживанием промышленного и транспортного оборудования, наукой и образованием, различные аспекты роботизации, тренды рынка промышленного оборудования и рынка труда в России и т. д.

В течение двух дней форума на площадке «Технополиса» работала выставка инженерно-технических и IT-решений для промышленных предприятий сферы машиностроения и металлообработки, автомобилестроения, приборостроения и микроэлектроники, станкостроения, судостроения и пр. Особый интерес у посетителей вызывал стенд компании «Савушкин продукт», где можно было поуправлять роботом и получить от него в подарок творожный сырок.

Для справки:

Инженерное собрание России — профессиональный форум, посвящённый вопросам инжиниринга, в том числе роботизированных производств, инженерно-технических решений, обеспечивающих рост производительности и эффективности отечественной промышленности. Он проводится с 2009 года и собирает представителей органов государственной власти, экспертов в области инжиниринга и топ-менеджмент промышленных предприятий.

Цель форума — интеграция представителей научного сообщества, власти и бизнеса, выработка совместных стратегических решений, направленных на развитие инженерии России и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в современных условиях.

