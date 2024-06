Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Среди выпускников Политеха встречаются люди самых разных профессий. Инженеры и писатели, конструкторы и режиссёры, экономисты и музыканты. Словом, и физики, и лирики.

Есть среди политехников и те, кто выбрал стезю служения Богу. В проекте «Персона» мы уже рассказывали о священнослужителях храма Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете — выпускнике механико-машиностроительного факультета Политеха Олеге Гуменнике и выпускнике физико-технического факультета Дмитрии Куликове .

А сегодня наш герой — настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Санкт-Петербурге и храма Успения Божией Матери в Лезье и Сологубовке протоиерей Вячеслав Харинов. Его дорога к храму была непрямая и долгая. О том, что происходило на этом пути, какую роль сыграл в его жизни Политех, почему музыкант и байкер стал заниматься поисковой деятельностью и каково быть настоятелем храма, рядом с которым находится крупнейшее в России кладбище немецких солдат, — обо всём этом читайте в интервью с отцом Вячеславом .

