Диалог работодателей и университетов на тему устойчивого развития прошел в ГУУ

20 июня в стенах Государственного университета управления состоялся круглый стол «Устойчивое развитие – актуальные тренды и перспективы».

Сотрудники ГУУ, представители бизнеса и науки обсудили актуальные вопросы обеспечения устойчивого развития и подготовки кадров по данному направлению на базе Государственного университета управления.

В приветственном слове проректор Дмитрий Брюханов поблагодарил участников мероприятия и отметил актуальность темы обсуждения с учетом современной повестки и реального запроса от государства и потенциальных работодателей.

Заведующий кафедрой управления инновациями Екатерина Камчатова рассказала о преимуществах образовательной программы магистратуры ГУУ «Управление устойчивым развитием».

Доцент кафедры управления инновациями Виктория Дегтярева поделилась принципами и методами управления, направленными на обеспечение экологической, социальной и экономической устойчивости организаций и сообществ.

Галина Иванова, председатель Технического комитета 115 – «Устойчивое развитие», рассказала об особенностях стандартизации в рамках темы круглого стола.

Профессор кафедры менеджмента и маркетинга Пермского политехнического университета Николай Акатов поделился примерами обеспечения устойчивого развития предприятий нефтегазовой отрасли.

О моделях устойчивого развития рассказал директор Центра Экспертных Программ Всероссийской Организации Качества Анатолий Сафонов.

Ольга Кондратьева поделилась опытом НИУ МЭИ в реализации политики устойчивого развития и вовлечения сотрудников и студентов в такую деятельность.

Жанна Беляева из УрФУ представила доклад на тему «Модель устойчивого развития университетов и управление ESG-рисками», а ведущий аудитор систем менеджмента ООО «Хенш Развитие Качества» Константин Писаренко рассказал об интегрированном подходе к развитию систем менеджмента устойчивого развития.

Содержание докладов и их обсуждение вызвали неподдельный интерес среди аудитории, состоящей, в том числе, из студентов старших курсов.

Выступающие, эксперты и слушатели сошлись во мнении, что инициатива Государственного университета управления по созданию образовательной базы в сфере управления устойчивым развитием, безусловно, найдет поддержку от отечественных работодателей.

В ходе работы поступило предложение о создании инициативной рабочей группы для дальнейшего взаимодействия в рамках повестки устойчивого развития.

