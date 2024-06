Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 июня 2024 года Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций ГУУ собрал и передал очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО, проходящих лечение в Филиале №5 ФГКУ 1586 Военного клинического госпиталя МО РФ в п. Хлебниково в рамках акции «ГУУ – СВОим».

Преподаватели и сотрудники института собрали гуманитарную помощь с учетом потребностей послеоперационного лечения и выхаживания: средства гигиены, предметы одежды и другие необходимые вещи. Каждый участник вложил частичку душевного тепла и заботы, желая поддержать ребят и помочь их выздоровлению.

Инициаторами и активными участниками акции стали директор Института Алексей Чудновский и заведующий кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта Виктор Черепов. Доставка гуманитарной помощи будет выполнена силами Студенческого совета ГУУ, члены которого передадут слова благодарности и наилучшие пожелания непосредственно бойцам СВО.

Пусть наши ребята знают, что их поддерживают и желают победы все жители России!

Напомним, что в мае 2024 года студенты ГУУ уже посещали военный клинический госпиталь и выступали с концертом для военнослужащих. Это помогло ребятам ощутить свою сопричастность, а бойцы получили позитивные эмоции, необходимые для скорейшего выздоровления.

Благодарим каждого студента и преподавателя, которые приняли участие в этих мероприятиях, а также приглашаем всех желающих присоединиться к оказанию помощи.

Напомним, что акция «ГУУ-СВОим» стартовала 23 января. Проект направлен на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей новых регионов. Студенты и преподаватели ГУУ регулярно занимаются изготовлением различных предметов быта и гигиены, необходимых для боевой службы в полевых условиях, а также формируют гуманитарную помощь.

Проект является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы для фронта».

*При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI