В Политехе обсудили вопросы охраны труда и кадровую работу в организациях Минобрнауки России

20 и 21 июня в Политехническом университете прошла всероссийская конференция «Охрана труда и кадровая работа в организациях, подведомственных Минобрнауки России». Организатор мероприятия —Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Более 500 участников обсудили актуальные вопросы охраны труда и кадровой работы с представителями профильных ведомств, обменялись опытом с коллегами, познакомились с выставочными экспозициями и посетили мастер-классы.

Открытие конференции состоялось 20 июня в Белом зале. Приветствие от министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова зачитал директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов.

Темы, которые ежегодно поднимаются в рамках конференции, наиболее актуальны для охраны труда, кадровой работы и социального партнёрства. Современные высокотехнологичные условия на рабочем месте, комфорт и безопасность в помещениях и на территориях организации, мотивация и соцзащита — это определяющие факторы эффективной деятельности и гарантия высоких результатов. Но главной по-прежнему остается задача закрепить кадровый потенциал, сберечь все лучшие традиции, наметить новые горизонты роста с учётом полученного опыта , — зачитал обращение Алексей Свистунов. Также он поблагодарил Политехнический университет за участие в организации конференции.

Гостей поприветствовал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Сегодня помимо безопасности обсуждаются кадровые вопросы, методики, формат подготовки и ротация кадров, компетентностные параметры. Самое важное — не терять остроту актуальности тем, которые поднимаются на конференции. И ещё очень важно иметь хорошую команду, которая работала бы в области подготовки и управления кадрами, а также обеспечивала благоприятные условия для труда всех: от студентов до технических работников. Тезис “Кадры решают всё” без сомнения актуален в России. Но сейчас я бы его переформатировал вот так: “Квалифицированные кадры решают всё”. Вы должны понимать свою миссию и с честью, с гордостью нести её всю свою трудовую жизнь , — отметил Андрей Рудской.

С приветственными словами выступила первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Ирина Ганус: Вопросы, связанные с обеспечением безопасности образовательной деятельности, а также охраной труда, являются важными и базовыми для создания устойчивого функционирования образовательной организации. Несомненно, сегодняшние дискуссии получат практические рекомендации от высококвалифицированных специалистов .

Также прозвучали обращения от председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Дениса Кравченко.

Пленарное заседание было посвящено новым вызовам и решениям кадровой работы и охраны труда. Модерировала беседу вице-президент НИУ Высшая школа экономики Ирина Карелина. Руководитель ФГАНУ «Социоцентр» Андрей Келлер выступил с докладом «Управление человеческим капиталом как залог перспективного „Приоритетного“ развития университетов». Президент Южного федерального университета Марина Боровская представили стратегию нормирования труда как фактор повышения производительности в научно-образовательных организациях в эпоху цифровизации и иных вызовах.

Директор НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова Игорь Бухтияров рассказал о перспективных направлениях и модернизации нормативно-правовой базы в области охраны здоровья работников. Директор департамента правового обеспечения, администрирования и государственной службы Минпросвещения России Максим Живаев поделился анализом сведений о несчастных случаях с работниками образовательных организаций в субъектах Российской Федерации и расходах на мероприятия по охране труда. Член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в РФ Леонид Дежурный выступил с докладом «Новое в Российском законодательстве по первой помощи. Возможности и перспективы». Главный эксперт Центра исследований охраны труда ВНИИ труда Минтруда России Серик Мажкенов рассказал о механизме реализации Концепции «массовой уникальности» в управлении персоналом. Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадим Дудин представил систему социального партнёрства по вопросам охраны труда и здоровья работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобрнауки России.

На экспертной сессии «Актуальные вопросы регулирования труда в образовательных и научных организациях» директор Высшей школы ФГАОУ ВО «СПбПУ», секретарь конкурсной комиссии профессорско-преподавательского состава СПбПУ Ольга Калинина выступила с докладом «Основные тенденции кадровой политики в отношении профессорско-преподавательского состава университета в современных условиях». Также состоялись экспертная сессия «Обеспечение безопасных условий труда в научных организациях и образовательных организациях высшего образования», стратегическая сессия для руководителей образовательных и научных организаций.

Модератором дискуссионной площадки «Мотивация персонала: современные тренды» была директор Департамента экономики и финансов СПбПУ, профессор ИПМЭиТ Елена Виноградова. Участники рассмотрели понятийный аппарат и виды мотивации персонала, прямую и косвенную мотивации, иерархию стимулов, систему мотивации в СПбПУ и другие вопросы.

Дискуссионную площадку «Внедрение цифровых технологий в кадровой работе» модерировала заместитель главного бухгалтера СПбПУ Ирина Томшинская. На мероприятии рассматривались вопросы автоматизации кадровых процессов и процесса конкурсного избрания ППС, электронного табеля учёта рабочего времени и др.

Первый день конференции завершился увлекательной культурной программой. Гости совершили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.

Во второй день началась секционная работа. В секции «Охрана труда в образовательных и научных организациях» сомодератором выступила начальник Управления Охраны труда СПбПУ Татьяна Комарова. В секции «Соблюдение трудового законодательства в организациях, подведомственных Минобрнауки России — проблемы и пути их решения» обсуждение модерировала начальник Управления персонала СПбПУ Мария Пахомова. В работе круглого стола для преподавателей «Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов по охране труда» участвовал директор Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ Андрей Андреев. На дискуссионной площадке «Управление карьерными траекториями профессорско-преподавательского состава: актуальные тренды и эффективные механизмы» выступила директор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Ольга Калинина.

Конференция завершилась подведением итогов и выступлением руководителей секций.

