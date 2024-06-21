Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
20 и 21 июня в Политехническом университете прошла всероссийская конференция «Охрана труда и кадровая работа в организациях, подведомственных Минобрнауки России». Организатор мероприятия —Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Более 500 участников обсудили актуальные вопросы охраны труда и кадровой работы с представителями профильных ведомств, обменялись опытом с коллегами, познакомились с выставочными экспозициями и посетили мастер-классы.
Открытие конференции состоялось 20 июня в Белом зале. Приветствие от министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова зачитал директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов.
Темы, которые ежегодно поднимаются в рамках конференции, наиболее актуальны для охраны труда, кадровой работы и социального партнёрства. Современные высокотехнологичные условия на рабочем месте, комфорт и безопасность в помещениях и на территориях организации, мотивация и соцзащита — это определяющие факторы эффективной деятельности и гарантия высоких результатов. Но главной по-прежнему остается задача закрепить кадровый потенциал, сберечь все лучшие традиции, наметить новые горизонты роста с учётом полученного опыта, — зачитал обращение Алексей Свистунов. Также он поблагодарил Политехнический университет за участие в организации конференции.
Гостей поприветствовал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.
Сегодня помимо безопасности обсуждаются кадровые вопросы, методики, формат подготовки и ротация кадров, компетентностные параметры. Самое важное — не терять остроту актуальности тем, которые поднимаются на конференции. И ещё очень важно иметь хорошую команду, которая работала бы в области подготовки и управления кадрами, а также обеспечивала благоприятные условия для труда всех: от студентов до технических работников. Тезис “Кадры решают всё” без сомнения актуален в России. Но сейчас я бы его переформатировал вот так: “Квалифицированные кадры решают всё”. Вы должны понимать свою миссию и с честью, с гордостью нести её всю свою трудовую жизнь, — отметил Андрей Рудской.
С приветственными словами выступила первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Ирина Ганус:
Вопросы, связанные с обеспечением безопасности образовательной деятельности, а также охраной труда, являются важными и базовыми для создания устойчивого функционирования образовательной организации. Несомненно, сегодняшние дискуссии получат практические рекомендации от высококвалифицированных специалистов.
Также прозвучали обращения от председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Дениса Кравченко.
Пленарное заседание было посвящено новым вызовам и решениям кадровой работы и охраны труда. Модерировала беседу вице-президент НИУ Высшая школа экономики Ирина Карелина. Руководитель ФГАНУ «Социоцентр» Андрей Келлер выступил с докладом «Управление человеческим капиталом как залог перспективного „Приоритетного“ развития университетов». Президент Южного федерального университета Марина Боровская представили стратегию нормирования труда как фактор повышения производительности в научно-образовательных организациях в эпоху цифровизации и иных вызовах.
Директор НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова Игорь Бухтияров рассказал о перспективных направлениях и модернизации нормативно-правовой базы в области охраны здоровья работников. Директор департамента правового обеспечения, администрирования и государственной службы Минпросвещения России Максим Живаев поделился анализом сведений о несчастных случаях с работниками образовательных организаций в субъектах Российской Федерации и расходах на мероприятия по охране труда. Член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в РФ Леонид Дежурный выступил с докладом «Новое в Российском законодательстве по первой помощи. Возможности и перспективы». Главный эксперт Центра исследований охраны труда ВНИИ труда Минтруда России Серик Мажкенов рассказал о механизме реализации Концепции «массовой уникальности» в управлении персоналом. Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадим Дудин представил систему социального партнёрства по вопросам охраны труда и здоровья работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобрнауки России.
На экспертной сессии «Актуальные вопросы регулирования труда в образовательных и научных организациях» директор Высшей школы ФГАОУ ВО «СПбПУ», секретарь конкурсной комиссии профессорско-преподавательского состава СПбПУ Ольга Калинина выступила с докладом «Основные тенденции кадровой политики в отношении профессорско-преподавательского состава университета в современных условиях». Также состоялись экспертная сессия «Обеспечение безопасных условий труда в научных организациях и образовательных организациях высшего образования», стратегическая сессия для руководителей образовательных и научных организаций.
Модератором дискуссионной площадки «Мотивация персонала: современные тренды» была директор Департамента экономики и финансов СПбПУ, профессор ИПМЭиТ Елена Виноградова. Участники рассмотрели понятийный аппарат и виды мотивации персонала, прямую и косвенную мотивации, иерархию стимулов, систему мотивации в СПбПУ и другие вопросы.
Дискуссионную площадку «Внедрение цифровых технологий в кадровой работе» модерировала заместитель главного бухгалтера СПбПУ Ирина Томшинская. На мероприятии рассматривались вопросы автоматизации кадровых процессов и процесса конкурсного избрания ППС, электронного табеля учёта рабочего времени и др.
Первый день конференции завершился увлекательной культурной программой. Гости совершили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Во второй день началась секционная работа. В секции «Охрана труда в образовательных и научных организациях» сомодератором выступила начальник Управления Охраны труда СПбПУ Татьяна Комарова. В секции «Соблюдение трудового законодательства в организациях, подведомственных Минобрнауки России — проблемы и пути их решения» обсуждение модерировала начальник Управления персонала СПбПУ Мария Пахомова. В работе круглого стола для преподавателей «Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов по охране труда» участвовал директор Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ Андрей Андреев. На дискуссионной площадке «Управление карьерными траекториями профессорско-преподавательского состава: актуальные тренды и эффективные механизмы» выступила директор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Ольга Калинина.
Конференция завершилась подведением итогов и выступлением руководителей секций.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.