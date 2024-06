Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 июня в Государственном университете управления пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, Дню начала Великой Отечественной войны.

Программа мероприятий:

12:00–13:00 — церемония возложения у Памятного камня на территории кампуса ГУУ.

13:00–14:30 — концертная программа от Ветеранов России и кинопоказ фильма «Без срока давности» в атриуме Бизнес-центра.

К участию приглашаются все желающие сотрудники, преподаватели, студенты университета и участники проекта «Университетские смены».

Памятный камень – мемориальный комплекс, установленный на Аллее ветеранов в честь студентов, сотрудников и преподавателей Московского инженерно-экономического института (такое название носил тогда ГУУ), погибших в битве под Москвой и на Ржевско-Вяземском рубеже в рядах 7-й дивизии народного ополчения. Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году в честь годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны, и хранит в своем основании землю с мест ожесточённых боёв за Москву.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI