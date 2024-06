Выступление Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы вместе с вами подводим итоги работы Минвостокразвития за 2023 год.

Прежде всего мы все должны понимать, что живём и работаем в особое для страны время. Идёт специальная военная операция, сотни тысяч наших соотечественников с оружием в руках отстаивают свободу и независимость России. Десятки враждебно относящихся к нам стран пытаются затормозить экономическое развитие, добиться разрушения бюджетной сферы, ослабить страну.

В этих условиях никакие обычные меры измерения качества труда не подходят. Подход только один – делать всё, что возможно, для развития России.

Что нам удаётся сделать?

По ряду показателей Дальний Восток уверенно опережает российские темпы развития. Рост инвестиций в основной капитал, рост объёма строительных работ превышают среднероссийские в 2 раза, выручка организаций, ввод жилья – более чем в 3 раза.

Благодаря мерам государственной поддержки в 2023 году в макрорегионе введено в эксплуатацию 157 новых предприятий, создано 20 тыс. рабочих мест, заключено 49 новых инвестиционных контрактов на общую сумму 1,2 трлн рублей.

Строятся дальневосточные кварталы, доступное арендное жильё для молодых специалистов. Льготная ипотека позволила в 2023 году купить и построить жильё 38 тысячам семей, 12 тысяч семей получили гектар земли. Правда, по «Гектару» сразу честно скажу – надо больше.

В рамках президентской единой субсидии в 2023 году построено и отремонтировано почти три сотни объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Началась реализация разработанных по поручению Президента России мастер-планов 25 дальневосточных городов.

В целом делается немало. В ходе недавней поездки Президента Российской Федерации в Республику Саха (Якутия) обсуждали вопросы стимулирования территорий, в которых существует прирост населения. Прирост населения – важная стоящая перед нами стратегическая цель. По ряду территорий это происходит. Но мы с вами должны понимать, что прирост населения требует ещё и денег. Потому что необходимо будет строить ещё новое жилье, создавать инфраструктуру, собственно говоря, нести бюджетные расходы. Поэтому будем в Правительстве прорабатывать вопрос, что те регионы, которые выходят с ростом численности (в этом году у нас та же самая Республика Саха (Якутия), Камчатка, Чукотка, в прошлом году был Сахалин), будем поддерживать материально.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед нами сегодня, – победа в специальной военной операции, оказание помощи и поддержки нашим бойцам.

Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив министерства за организацию работы ТОР «Патриотическая». Благодаря этой работе бойцы получили около 4 тыс. беспилотных летательных аппаратов различных систем, сотни пеленгаторов, антидроновых ружей, бронежилетов, тепловизионных прицелов, снегоболотоходов и другой техники.

Отдельное спасибо хочу сказать сотрудникам министерства, которые приняли решение и вышли добровольцами в зону специальной военной операции. Докладывал об этом Президенту страны.

Хочу отметить развивающуюся работу венчурного фонда «Восход». Созданный на частные средства, он тем не менее стал важной частью системы развития Дальнего Востока, создавая самые востребованные сегодня в стране продукты – новые технологии.

В то же самое время мы должны понимать, что при разработке преференциальных оболочек, систем привлечения инвестиций мы прежде всего смогли создать условия для реализации максимально готовых проектов – проектов, работающих в высокомаржинальных отраслях. И это количество не бесконечно. Чтобы не уменьшался объём, чтобы возникали новые проекты, новые рабочие места, работу придётся проводить значительно более глубоко, осуществлять системные меры. Когда я говорю о системных мерах, то считаю, что Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, министерству надо переходить к отраслевому анализу возможностей увеличения притока инвестиций. Мы должны точно знать, сколько у нас свободных сельскохозяйственных земель, почему они не используются и что мы должны сделать, чтобы вовлечь их в оборот.

Вместе с Министерством природных ресурсов надо разобраться, как используются выданные лицензии на добычу полезных ископаемых, почему целый ряд лицензий на крупные необходимые для нашей страны месторождения стоят, и там ничего не происходит. Или надо отзывать лицензии, или надо изменять механизм природопользования, что тоже возможно.

Такую работу надо провести по всем системообразующим отраслям на Дальнем Востоке. Первые результаты этой работы жду не позднее чем через месяц.

Ещё раз повторюсь, сделано немало. И за это большое спасибо всему коллективу министерства. Но мы понимаем, что сделать нужно намного больше. У нас для этого всё есть – есть доверие руководства страны, дальневосточников, есть необходимые государственные программы. Надо просто работать.

И, наверное, последнее, что хотел сказать: у нас с вами приближается очередной Восточный экономический форум. Работа над его подготовкой началась. Требования к Форуму такие же, как всегда. Мы должны относиться к нему не как к мероприятию, а как к инструменту, который позволит сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше.

