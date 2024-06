20.06.2024 Rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich i szkół w systemie KNO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich i szkół w systemie KNO20.06.2024

Ruszyła rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich prowadzonych przez Ministra Edukacji oraz do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość (KNO). Szkoły oferują całkowicie darmową edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. W ofercie znajduje się kształcenie na odległość (KNO) oraz nauka w Szkołach Polskich – stacjonarnie przy ambasadach i konsulatach.

KNO i Szkoły Polskie ofrece całkowicie darmową edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest nadzór pedagogiczny oraz wykwalifikowani nauczyciele. Dzieci uczą się i poznają świat w oparciu o spójne ramy programowe przygotowane przez MEN.

Szkoły funkcjonujące w strukturze ORPEG wyposażone są w nowoczesny sprzęt IT wspierający multimedialne sposoby nauczania. Edukacja kończy się uzyskaniem polskiego świadectwa szkolnego potwierdzającego nauk ę w polskim systemie edukacyjnym.

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej ORPEG:

Zdjęcia (5)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI