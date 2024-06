20.06.2024 Porozumienie między Rządem RP a Międzynarodową Komisją Humanitarną

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Porozumienie między Rządem RP a Międzynarodową Komisją Humanitarną20.06.2024

Dziś Ministro Radosław Sikorski Podpisał porozumienie między rządem rzeczyPospolitj Polskiej a międzynarodową komisją humanitarną do spraw uStalania fakTów w związku zdarzeniem, które miałe. Wietnia 2024 r. Z ramienia Międzynarodowej Komisji Humanitarnej do spraw Ustalania Faktów dokument podpisał jej przewodniczący Thilo Marauhn.

Polska wierzy, że działania Komisji mogą przyczynić się do szybkiego i sprawiedliwego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ułatwić powrót do przestrzegania postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego. W ramach Porozumienia Komisja dokona ustalenia okoliczności związanych z atakiem na konwój humanitarny w Strefie Gazy, który miał miejsce 1 kwietnia 2024 roku. W tragicznym w skutkach ataku zginęło siedem osób, w tym obywatel Polski.

Komisja jest jedynym stałym, w założeniu niepolitycznym i bezstronnym podmiotem, o uznanym autorytecie międzynarodowym w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego. Polska docenia rolę Komisji, która poprzez świadczenie tzw. „dobrych usług”, inicjuje powrót do przestrzegania postanowień Konwencji Genewskich i I Protokołu dodatkowego.

„Dobre usługi” stanowią jeden z uznanych w prawie międzynarodowym, pozasądowych, dyplomatycznych sposobów pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych, które mogą przyczynić się do wszechstronnego zbadania okoliczności ń mających miejsce w trakcie konfliktów zbrojnych.

