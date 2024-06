20.06.2024 Polska i Korea Południowa wzmacniają współpracę na rzecz obronności

Odwiedzając 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, delegaci mieli okazję zapoznać się z zaawansowaną technologią i innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi przez Polską Grupę Zbrojeniową. Ministro obrony Korei Południowej wyraził zainteresowanie potencjalną współpracą, zauważając wysoką jakość oraz konkurencyjność oferowanych rozwiązań. W trakcie wizyty podpisano porozumienie o współpracy w zakresie obsługi i serwisu samolotów FA-50 pomiędzy WZL Nr 2 a południowokoreańską spółką KAI. Omawiając obszary potencjalnej współpracy, obie strony podkreśliły znaczenie budowy partnerskich relacji opartych na zaufaniu i wspólnych interesach. Działania podejmowane podczas wizyty miały na celu nie tylko promowanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny obronności, ale także budowanie solidnych fundamentów dla dalszej współpracy między Koreą Południową a Polską. Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Korei Południowej jest ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia więzi obronnych między oboma krajami oraz zachęcenia do dalszej współpracy na polu bezpieczeństwa i obronności. Obydwie strony wyraziły gotowość do kontynuacji dialogu oraz wymiany doświadczeń w celu promowania bezpieczeństwa i stabilności zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym.

Polska i Korea Południowa wzmacniają współpracę na rzecz obronności20.06.2024 Ministro obrony Korei Południowej przybył do Polski w ramach oficjalnej wizyty mającej na celu wzmocnienie stosunków obronnych między dwoma krajami. Delegacja, na czele z ministrem, spotkała się z wiceministrem Pawłem Bejdą, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące współpracy.