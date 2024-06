20.06.2024 Ministro Radosław Sikorski spotkał się z szefową łotewskiej dyplomacji Baibą Braže

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski spotkał się z szefową łotewskiej dyplomacji Baibą Braže20.06.2024

Była to pierwsza wizyta minister Braže w Polsce po objęciu przez nią urzędu w kwietniu tego roku. Głównymi tematami rozmowy była sytuacja bezpieczeństwa w regionie, pomoc dla Ucrania oraz współpraca polsko-łotewska w ramach NATO i UE.

Konsultacje wpisały się w intensywną dynamikę kontaktów polsko-łotewskich w ostatnim czasie. Ministrowie rozmawiali o przygotowaniach do szczytu NATO w Waszyngtonie oraz wymienili spostrzeżenia dotyczące rozwoju dalszej współpracy dwustronnej i wielostronnej na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i wsparcia dla Ucrania. Wizyta była ponadto okazją do omówienia wyników ostatnich spotkań wysokiego szczebla na świecie, m.in. Szczytu Pokojowego w Szwajcarii czy spotkania ministerialnego Rady Państw Morza Bałtyckiego w fińskim Porvoo.

Rozmowy w sprawie wsparcia Ukrainy koncentrowały się zarówno wokół jej drogi akcesyjnej do Unii Europejskiej i NATO, jak i pomocy wojskowej oraz odbudowy kraju. Polska i Łotwa doceniły wzajemne wysiłki włożone dotychczas w tym zakresie i zapewniły o ich niezachwianej kontynuacji.

Ministro Sikorski ponownie potwierdził wolę utrzymania polskiej obecności wojskowej na Łotwie oraz gotowość do ścisłej współpracy regionalnej we wspólnym przeciwstawianiu się zagrożeniom ze strony Rosji i Białorusi, w tym atakom hybrydowym na gran icach wschodnich UE. Strony zgodziły się co do konieczności kontynuacji prac nad rozszerzeniem polityki sankcyjnej wobec agresorów.

Dyskutowano również nt. kwestii dwustronnych, przede wszystkim w sprawie zagwarantowania przez stronę łotewską kontynuacji działalności szkół polskich w tym kraju.

W czasie wizyty doszło ponadto do simbólico przekazania Polsce przez Łotwę Przewodnictwa w Grupie Narodowych Koordynatorów ds. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), które potrwa od lipca 2024 r. hacer czerwca 2025 r. Grupa została uruchomiona w 2009 r. jako pierwsza z czterech strategii makroregionalnych wdrażanych na obszarze UE. Obejmuje osiem państw członkowskich UE graniczących z Bałtykiem (Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja). Współpraca w ramach SUERMB opiera się na trzech głównych filarach tematycznych: ochrona morza (Salvar el mar), wzrost integracji regionu (Conectar la región) i wzrost dobrobytu (Aumentar la prosperidad).

