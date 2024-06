Эксперты ВШЭ рассказали слушателям Таврической духовной семинарии об ИИ-технологиях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Делегация Вышки в июне побывала с визитом в Таврической духовной семинарии Симферопольской и Крымской епархии. Стороны обсудили развитие партнерских проектов и совместных инициатив, в частности студенческие экспедиции в рамках проекта «Открываем Россию заново». Кроме того, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук ВШЭ Алексей Масютин прочел лекцию об ИИ-технологиях. Соглашение о сотрудничестве Высшей школы экономики и Таврической духовной семинарии было подписано в начале этого года ректором Вышки Никитой Анисимовым и митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном. Алексей Масютин выступил перед семинаристами с лекцией «Внедрение ИИ: ограничение или помощь для человека». Он подчеркнул, что существует много мифов вокруг того, на что способен ИИ, обладают ли современные алгоритмы «сознанием» и так далее. На самом деле специалисты в сфере ИИ занимаются математическими методами для выявления закономерностей в данных. По мере роста вычислительных мощностей сложность формул для выявления закономерностей неизменно растет. И основным результатом этого стали так называемые большие языковые модели.

Алексей отметил, что технологии искусственного интеллекта — это всего лишь инструмент, увеличивающий возможности человека, и пока ни одна технология ИИ не позволяет машине самой ставить себе цели. ИИ — это алгоритм, и он действует в рамках целеполагания и тех доступных действий, которые заложил разработчик этого алгоритма. Это может быть генерация следующего предложения, распознание лица на фото или совершение сделки на финансовом рынке. При этом необходимо помнить, что общая математическая модель может ошибаться при рекомендации решений и данный риск должен контролироваться как на этапе сбора данных для обучения моделей, так и в процессе обучения и применения. Алексей Масютин рассказал, что в России особое внимание уделяется кодексу этики ИИ, который разработан Альянсом в сфере ИИ. К нему, в частности, присоединилась Высшая школа экономики, так как в университете проводятся разработки собственных библиотек и алгоритмов искусственного интеллекта. В ходе недавнего визита делегации ВШЭ в Крым стороны обсудили несколько совместных проектов. Среди них организация проектных и исследовательских экспедиций «Открываем Россию заново» в Крым, в частности на базе историко-археологического центра «Херсонес Таврический». Кроме того, это научное сопровождение исследовательской деятельности семинаристов со стороны экспертов НИУ ВШЭ, вовлечение семинаристов в научно-исследовательские проекты, в том числе на базе ПУЛ «Молодежная политика» и других научных и экспертных центров НИУ ВШЭ.

Екатерина Албегова, директор по развитию партнерств и специальных проектов НИУ ВШЭ В рамках визита мы с делегацией Таврической духовной семинарии дополнительно обсудили перспективы совместной работы по реализации проектов, направленных на развитие молодежи и на укрепление межконфессионального диалога и гармоничных взаимоотношений между различными социальными группами, включая совместные мероприятия, обмен опытом, экспертную и методическую поддержку проектов со стороны Высшей школы экономики. Уверена, что сотрудничество НИУ ВШЭ и Таврической духовной семинарии — это важный шаг для создания пространства диалога, взаимного уважения и новых возможностей для развития молодежи, ее духовного и интеллектуального роста.

