Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

La delegación de Polonia en la isla se reúne con visitas a los seminarios de dos años de Tavricheskoy Simferopolskoy y Krymskoy. Стороны обсудили развитие партнерских проектов и совместных инициатив, в частности студенческие экспедиции в рамках проекта «Откры» ваем Россию заново». Кроме того, director Института искусственного интеллекта и цифровых наук ВШЭ Алексей Масютин прочел лекцию об ИИ-технологиях.

Соглашение о сотрудничестве Высшей школы экономики и Таврической духовной семинарии было подписано в начале этого года Вышки Никитой Анисимовым и митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.

Алексей Масютин выступил перед семинаристами с лекцией «Внедрение ИИ: ограничение или помощь для человека». En caso de que haya muchos problemas relacionados con esto, según lo que diga IIT, se aplicarán los algoritmos más populares. так далее. No todos los especialistas en la esfera de la tecnología matemática utilizan métodos para el almacenamiento en el hogar. Po мере роста вычислительных мощностей сложность формул для выявления закономерностей неизменно растет. O основным результатом этого стали так называемые большие языковые модели.

Alex otmetili, что технологии искусственного интеллекта — это лишь инструмент, увеличиваюющий возможности человека, No utilice ninguna tecnología diferente. No utilice ninguna máquina que esté estacionando estas cosas. ИИ — este algoritmo, y en el diseño de la estructura de la telecomunicación y los dispositivos de configuración, según el algoritmo тма. Esto puede ser una generación de productos de prescripción, reproducción de imágenes o modelos financieros.

Si esto no es necesario, este modelo matemático puede ser objeto de recomendaciones y riesgos. Lжен контролироваться как на этапе сбора данных для обучения моделей, так и в процессе обучения и применения.

Алексей Масютин рассказал, что в России особое внимание уделяется кодексу этики ИИ, который разработан Альянсом в сфере И И. К нему, в частности, присоединилась Высшая школа экономики, так как в университете проводятся разработки собственных библиотек и горитмов искусственного интеллекта.

В ходе недавнего визита делегации ВШЭ в Крым стороны обсудили несколько совместных проектов. Среди них организация проектных и сследовательских экспедиций «Открываем Россию заново» в Крым, в частности на базе историко- Centro arqueológico «Херсонес Таврический».

Además, este es el caso de los seminarios de expertos en piedras de НИУ, вовлечение сем инаристов в научно-исследовательские проекты, в том числе на базе ПУЛ «Молодежная политика» и других научных и экспертных ров НИУ ВШЭ.

Екатерина Албегова, directora de socios entusiastas y proyectos especiales de НИУ ВШЭ

В ра mec. изации проектов, направленных на развитие моiencia мду различныífor ктов с сtim школы экономики. Уверена, что сотрудничество НИУ ВШЭ и Таврической духовной семинарии — это важный шаг для создания пространства диалога, имного уважения и новых возможностей для развития молодежи, ее духовного и интеллектуального роста.

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