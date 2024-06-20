Финансовые новости: 19.06.2024 состоится депозитный аукцион ППК “ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
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|Параметры
|Дата проведения депозитного аукциона
|19.06.2024
|Валюта размещения
|RUB
|Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
|200 000 000.00
|Срок размещения, дней
|52
|Дата внесения средств
|21.06.2024
|Дата возврата средств
|12.08.2024
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|16.00
|Условия заключения, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
|200 000 000.00
|Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.
|1
|Форма аукциона, открытая или закрытая
|Открытая
|Основание Договора
|Генеральное соглашение
|Расписание (по московскому времени)
|Заявки в предварительном режиме
|с 12:00 по 12:10
|Заявки в режиме конкуренции
|с 12:10 по 12:15
|Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
|до 12:25
|Дополнительные условия
|С правом досрочного отзыва депозита по ставке 0,01% годовых