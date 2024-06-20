Финансовые новости: Новые инструменты внебиржевого рынка акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

19 июня 2024 года в сервисе Московской биржи для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК) станут доступны 11 новых ценных бумаг.

Общее количество ценных бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 69 акций. В дальнейшем планируется расширение списка доступных инструментов.

Перечень акций сформирован на основе данных системы индикативных котировок MOEX Board, в которую включены свыше одной тысячи акций российских компаний, с учетом активности в бумагах, необходимого уровня раскрытия информации, наличия финансовой отчетности и интереса со стороны инвесторов. Также список торгуемых ценных бумаг пополняется с учетом пожеланий инвесторов, которые могут отправить их с помощью специальной формы на сайте биржи.

Подробная информация о внебиржевых сделках с акциями и список брокерских компаний, предоставляющих доступ к сервису, размещены на сайте Московской биржи.

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК стал доступен с апреля 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской бирже. С момента начала работы общий объем операций превысил 100 млрд рублей. Покупка и продажа ценных бумаг доступны квалифицированным инвесторам, неквалифицированные инвесторы могут продавать ценные бумаги. Дополнительного подключения профессиональных участников торгов к внебиржевому рынку акций с ЦК не требуется.



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