Финансовые новости: Инфляция в мае возросла

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В мае текущий рост потребительских цен значительно ускорился. На инфляцию существенно повлияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность. Но и устойчивые компоненты инфляции ускорились по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы IV квартала 2023 года. Годовая инфляция увеличилась до 8,3%.

Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, продолжающий опережать возможности расширения производства. Проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное увеличение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: HelloRF Zcool / Shutterstock / Fotodom

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