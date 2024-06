Татьяна Голикова: X Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур пройдёт с 12 по 14 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению Х Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур

В Доме Правительства России прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Х Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Открывая заседание, Татьяна Голикова поблагодарила всех членов оргкомитета за слаженную и чёткую работу по организации мероприятия в 2023 году. «В ноябре прошлого года форум прошёл в обновлённом формате и заслужил высокую оценку участников и гостей, а также средств массовой информации. Особое звучание форуму придало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, чьё выступление вызвало большой резонанс как в России, так и в мире», – добавила она.

Как отметила вице-премьер, форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября 2024 года и будет посвящён теме «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Деловая программа будет включать в себя 10 тематических направлений: «Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?», «Искусственный интеллект и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыка», «Цирк», «Музеи».

На третий день форума в Георгиевском зале Зимнего дворца пройдёт торжественная церемония вручения Эрмитажной премии, учреждённой оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2023 года, двум знаковым деятелям культуры – одному гражданину России и одному иностранному гражданину – за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога. В прошлом году лауреатами премии стали российский дирижёр, художественный руководитель – директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра, народный артист России Валерий Гергиев и испанский танцовщик и хореограф, театральный художник Начо Дуато, возглавляющий балетную труппу Михайловского театра.

Заместитель Министра культуры Андрей Малышев подчеркнул, что в рамках юбилейного Форума объединённых культур пройдут мероприятия, посвящённые председательству России в СНГ и БРИКС, также запланирована многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества.

Основными площадками деловой программы форума традиционно станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы пройдут в Михайловском театре, Мариинском театре, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике «Петергоф».

Ожидается, что в работе форума примут участие около 1,7 тысячи участников.

С докладами также выступили директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, директор АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимир Кехман, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и генеральный директор ФГБУК «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский.

