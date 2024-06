Студенческий парламентский клуб ГУУ вошел в число лучших на проекте «Мастерская знаний»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенческий парламентский клуб ГУУ вошёл в топ-20 по итогам крупнейшего образовательного проекта «Мастерская знаний», итоги которого подвели в Мраморном зале Мэрии Москвы.

В проекте приняло участие более 1200 человек, которые несколько месяцев проходили обучение по трем направлениям: проектная деятельность, медиа и политика.

Активисты Студенческого парламентского клуба ГУУ Яна Петросян, Павел Зарубин и Никита Колесниченко посещали лекции, встречались с известными журналистами, политиками и общественными деятелями.

По итогам проекта ребята вошли в топ-20 общего рейтинга, заняв следующие места: в образовательном треке «Политика» Яна Петросян стала 14-ой, Никита Колесниченко – 20-ым, в образовательном треке «Медиа» Павел Зарубин занял 19 место.

Торжественное награждение победителей прошло в мраморном зале Мэрии Москвы, где с приветственным словом выступил министр Правительства Москвы Алексей Немерюк. Благодарности лучшим участникам вручали первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Александр Найданов, заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова и руководитель проекта «Мастерская знаний» Александр Асафов.

Своими впечатлениями поделился студент первого курса ИГУиП Павел Зарубин: «Участие в проекте дало мне опыт общения с интересными людьми, наработки деловых связей и взаимодействия с крутыми спикерами. Я попробовал свои силы в сфере деятельности, в которой мне, возможно, предстоит работать. Опыт бесценен, и я ни разу не пожалел, что провел эти полгода в замечательном проекте».

