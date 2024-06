Регулярные речные электросуда стали проектом мирового уровня — Мэр Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Год назад в столице начали ходить регулярные речные электросуда. За это время они совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Таким образом, в Москве реализовали инновационный проект мирового уровня.

Сначала электросуда курсировали между причалами Киевский и Сердце Столицы. В конце сентября появился второй регулярный маршрут — он соединил ЗИЛ и Печатники. В результате передвигаться по городу стало удобнее для 1,5 миллиона человек.

«В июне открыли причалы Парк “Фили» и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросудна: “Каменка”, “Люблинка”, “Кузнецовка” и “Пахра”. Интервал движения сократился, количество рейсов увеличилось. Только за первые две недели работы новые причалы приняли больше 11 тысяч пассажиров», — сообщил Сергей Собянин.

Электросуда также благотворно влияют на экологию города. Сеть круглогодичного речного транспорта будет развиваться и дальше. В планах — поэтапное открытие оставшихся остановок на действующих маршрутах и создание новых. Ожидается, что к 2030 году в столице будет семь маршрутов. Таким образом, практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной.

