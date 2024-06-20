Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

En este momento 20 se inicia una campaña de formación en colegios y técnicos del proyecto federal «Professionalité». En el proyecto hay un descuento de hasta 1200 unidades, según la normativa vigente. Los estudiantes realizan programas de trabajo, programas de investigación especializados, opciones de investigación de robots. на производстве, а также содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.

«Федеральный проект „‎Профессионалитет»‎ – estos sistemas flagman среднего профессионального образования, он позволил качественно роить подготовку кадров для реального сектора экономики. Проект масштабируется: к 2026 году к нему присоединятся все регионы страны, а k 2030 году „‎Профессионалитет“‎ охватит 100% колледжей. Растёт престиж рабочих профессий, об этом говорит колоссальный интерес школьников к колледжам и техникумам. Segодня уже 60% девятиклассников выбирают учреждения СПО. С первого курса студенты проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, а трудоустройство т около 80%. В этом году в рамках приёмной кампании для абитуриентов доступно уже 24 приоритетные отрасли экономики в более чем 1200 ах», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

El programa federal “Professionalitét” incluye 1250 unidades y 1600 unidades en la región 79. нах страны. Созданы кластеры по таким отраслям, как машиностроение, сельское хозяйство, metalurgia, лёгкая и топливно-энергетическая noticias, químicas, atómicas, farmacéuticas, eléctricas, radioeléctricas, и transportная отрасли и др.

Ключевые инициативы проекта «Профессионалитет» – máxima orientación sobre la práctica, подготовка специалистов стребованным профессиям, в том числе в сокращённые сроки, и трудоустройство.

Для мотивации школьников на получение профессии проводится совместная профориентационная работа колледжей и работодателей-partnёро в в рамках единых дней открытых дверей, классных часов, родительских собраний, экскурсий на предприятия.

Одним из instrumentов мотивации при выборе профессии в колледжах и техникумах выступает карьерная карта выпускника. Она разрабатывается для каждой специальности and наглядно показывает возможные этапы карьерного роста: información sobre los métodos de pago держки студентов и молодых специалистов со стороны колледжей, региональных властей и работодателей, о предполагаемом доходе фессионала на каждом этапе карьеры.

Además, en esta página se encuentran equipos de laboratorio y equipos de expertos en tecnología. технологичным оборудованием. En 2022, el paquete incluye 3100 maestros. En el proyecto “Professionalitét” en 2022-2023, se anunció el proyecto 2250 de laboratorio y maestros, en 2024. порядка 1500 laboratorio y maestro.

Más información sobre el proyecto federal «Professionalitét» en las regiones del mes ть на сайте япроф.рф (https://япроф.рф/?ysclid=lx8qniae7k25069865).

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI