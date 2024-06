Приёмная кампания в колледжи федерального проекта «Профессионалитет» comenzó el 20 de enero

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Одним из instrumentов мотивации при выборе профессии в колледжах и техникумах выступает карьерная карта выпускника. Она разрабатывается для каждой специальности and наглядно показывает возможные этапы карьерного роста: información sobre los métodos de pago держки студентов и молодых специалистов со стороны колледжей, региональных властей и работодателей, о предполагаемом доходе фессионала на каждом этапе карьеры.