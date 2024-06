Первые выпускники Школы главных инженеров проектов получили дипломы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Научный институт «Роснефти» в Томске и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (вуз-партнер) подготовили первых выпускников программы профессиональной переподготовки «Школы главных инженеров проектов». По результатам обучения и итоговой аттестации дипломы получили 17 специалистов.

Образовательная программа Школы охватывает весь жизненный цикл проектов в нефтегазовой сфере и не имеет аналогов в России. Занятия в Школе построены по модульному принципу. Такой подход позволяет детально сфокусироваться на каждой теме и всесторонне изучить ее проблематику.

В 512 академических часов курса вошли образовательные блоки по экономике, проектному управлению, моделированию, инженерным изысканиям, принципам строительства трубопроводов и капитальных энергообъектов, автоматизации месторождений и другим смежным сферам. Ранее эти навыки приходилось осваивать дополнительно на нескольких разных курсах.

На итоговой аттестации студенты Школы решали производственную задачу по оптимальному строительству трубопровода в сложных климатических условиях Севера.

Программа Школы главных инженеров проектов входит в корпоративный план обучения «Роснефти». В сентябре 2024 обучение по программе начнет новый поток специалистов Компании.

Справка: Томский научный институт – головной институт «Роснефти» в сфере «Проектирование в разведке и добыче» и один из лидеров направления «Концептуальное проектирование». Национальный исследовательский Томский политехнический университет – первый инженерный вуз в азиатской части страны. В международном рейтинге вузов QS занимает 1 строчку в России по направлению «Нефтегазовое дело», входит в десятку рейтинга лучших вузов России RAEX-100.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 июня 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI