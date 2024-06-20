Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el metro de Moscú hay cursos temáticos profesionales. Он посвящен системе среднего профессионального образования столицы. Остав из 10 вагонов рассказывает о специальностях, которые можно получить в колледжах.

«Несколько лет назад мы взяли курс на полную трансформацию среднего профобразования. Мы стараемся отвечать на современные вызовы рынка труда, запросы работодателей и ожидания выпускников и и родителей. Мы боремся со сложившимися годами стереотипами о рабочих специальностях, поэтому решили наглядно показать, как сейчас ядят колледжи и потенциальные места работы будущих студентов. Sólo las tecnologías más modernas se adaptan a las perspectivas. В вагонах поезда можно полностью окунуться в мир столичного профобразования and познакомиться с historiamis успешных выпускников. В оформлении состава участвовали и сами студенты — учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина. Simvolichno, что состав выходит на линию сегодня — 20 июня — в день старта приемной кампании в столичных колледжах», — рассказала

Anastasia Rakova, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Los pasajeros pueden utilizarse con personas especializadas. Каждый вагон посвящен одной из отраслей городской экономики, для которых колледжи готовят профессионалов. Esta promoción, administración, actualización, actualización y tecnología de información, personalización y creatividad стрия, образование и социальная сфера, транспорт, торговля и финансы. Además, hay muchas fotografías de estudiantes y estudiantes no autorizados.

Оформление вагона, посвященного ИТ-отрасли, рассказывает о programmistах, sistemных администраторах и тестировщиках. Со сферой гостеприимства знакомят повара, кондитера и визажиста. Historias, arquitectos y restauradores especializados en el sector.

В вагоне, посвященном сфере безопасности, пассажиры узнают o пофессиях спасателя, полицейского и пожарного. О популярных направлениях обучения в области торговли и финансов расскажут бухгалтеры и финансисты. El vagón creativo se puede utilizar con un animador-multiplicador profesional, un diseñador gráfico y un operador. Los robots, los operadores y los operadores especializados están preparados para el uso.

Еще один вагон посвящен автомеханикам, логистам, машинистам локомотива и слесарям-електрикам метрополитена. Кроме того, пассажиры могут узнать, сколько шагов в делают медсестры, чем фельдшер отличается от врача и без кого нево зможно поставить дагноз пациенту. Они также познакомятся с профессиями воспитателя, учителя начальных классов и физической культуры.

«Мы не только готовим специалистов в собственном корпоративном университете, но и активно сотрудничаем со столичными колледжами, скников которых ждем в транспортном комплексе столицы. Все наши сотрудники получают стабильный доход и социальные гарантии Правительства Москвы, как поручил Сергей Собянин», — отмет ил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Максим Ликсутов.

«Поезд профессионалов» — совместный проект столичного Departamento de obras y naúkis y Московского метрополитена. Los temas temáticos deben cursarse en líneas de Арбатско-Покровской в ​​течение шести месяцев.

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