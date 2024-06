Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин: Уже 200 км нового асфальтобетона уложили на дорогах ЛНР

В Луганской Народной Республике дорожники ГК «Автодор» обновили верхний слой асфальта на 200 км автотрасс. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В этом году у госкомпании в республике большой объем работ. В плане стоит отремонтировать 300 км. Активные работы ведутся как на федеральных магистралях, так и на автодорогах регионального и местного значения. Например, на дороге Станица Луганская – Новосветловка протяженностью 14,5 км. Она является частью объезда столицы ЛНР, и по ней можно проехать и на федеральную трассу А-258 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Кантемировка – Луганск, а также выехать на большую дорогу Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск», – рассказал вице-премьер.

Зампред Правительства добавил, что в высокой степени готовности 21 км региональной дороги от Перевальска до Ивановки.

«Здесь уже полностью заменили дорожное покрытие, а также установили бордюрный камень, павильоны остановок общественного транспорта. Осталось нанести разметку, смонтировать барьерное ограждение и объект будет готов к сдаче», – прокомментировал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI