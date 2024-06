Жилье и соцобъекты построят в Даниловском районе по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемые участки в Даниловском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 29,24 гектара на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся в 2-м Кожуховском проезде. Поблизости расположены Симоновский причал, станции метро «Технопарк», «Автозаводская», а также станция «ЗИЛ» Московского центрального кольца и одноименная станция метро.

«По проекту на участках предусмотрено строительство 525 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 569 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов. Так, здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 1,12 тысячи учащихся и детского сада для 350 воспитанников, а также еще один детский сад, который рассчитан на 200 детей. Кроме того, на территории построят офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки транспортных средств и автомастерские», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

