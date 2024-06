Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Делегация Государственного университета управления завершила визит в Китайскую народную республику.

Во время нахождения в КНР начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко и заместитель начальника отдела внешних связей и продвижения университета в международном научно-образовательном пространстве Ксения Зуева посетили образовательные учреждения, распложенные в провинциях Хубэй и Чжэцзян.

Во всех организациях открыты группы русского языка, в которых учащиеся в течение трех лет изучают русский язык, а многие выпускники в последствии выбирают для продолжения обучения Россию.

Делагация ГУУ провела ряд встречи с администрациями школ и колледжей, а также ответила на вопросы учеников о нашей стране и особенностях обучения в Государственном университете управления. Китайские коллеги выразили значительный интерес к развитию сотрудничества с нашим университетом.

В последнее время русский язык в Китае пользуется повышенной популярностью, что связано с ростом взаимодействия в экономической сфере, но главный фактор — включение русского язык в местный аналог ЕГЭ. В частности, в школе города Ухань, в которой учится большей 4000 учеников, число школьников, которые изучают русский язык в качестве иностранного, возросло до 10 %.

Учитывая рост взаимного интереса между китайскими и российскими образовательными учреждениями, визит делегации ГУУ послужит расширению сотрудничества университета с китайскими коллегами по различным направлениям взаимодействия.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI