В СПбГАСУ началась приёмная кампания 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – У входа в помещение приёмной комиссии

20 июня в СПбГАСУ стартовал приём документов на поступление в университет. Абитуриентов ждут шесть факультетов и Институт безотрывных форм обучения старейшего в России архитектурно-строительного вуза.

Обучение будет проходить по 20 направлениям бакалавриата, 5 направлениям специалитета и 21 направлению магистратуры.

На бюджетное отделение смогут поступить 1760 студентов. Подать документы можно одним из четырёх наиболее удобных способов: лично прийти в приёмную комиссию; отправить их «Почтой России»; загрузить в электронном формате через личный кабинет абитуриента на сайте университета; через портал «Госуслуги» с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Для подачи документов с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» необходимо завести и подтвердить учётную запись на портале «Госуслуги». Далее следует заполнить заявление, выбрать не более пяти вузов и пяти направлений в каждом (конкурсных групп может быть больше), отправить заявление и при необходимости записаться на вступительные испытания. До конца срока подачи документов заявление можно изменить или отозвать. Оригинал аттестата об окончании школы приносить в вуз не требуется, если он подтверждён в Федеральном реестре документов об образовании. Также разрешается направить его электронную копию. При поступлении в рамках целевой квоты следует загрузить заявку на целевое обучение.

Информация об индивидуальных достижениях будет представлена автоматически на портале «Госуслуги» в соответствующем разделе. Если каких-либо документов и достижений не хватает, их можно загрузить самостоятельно.

На портале можно отслеживать статусы обработки всех заявлений по вузам и конкурсным группам и получать уведомления. При получении заявления статус поменяется на «Получено вузом», а затем – на «На рассмотрении». Если всё в порядке, статус конкурсной группы изменится на «Участвует в конкурсе». Сотрудники вуза могут попросить абитуриента заменить копии документов, которые плохо читаются, – в этом случае поступит соответствующее уведомление.

Со всеми конкурсными списками можно ознакомиться непосредственно на портале «Госуслуги», а также на сайте университета. Их публикация начнётся 27 июля.

Подать оригинал документа об образовании в вуз для зачисления возможно не только очно, но и в электронном виде на портале «Госуслуги» путём нажатия кнопки «Подать оригинал». В этом случае приносить в вуз бумажный оригинал не требуется. Обратите внимание, что приём оригиналов на этапе приоритетного зачисления завершится 28 июля в 12:00 по московскому времени, на основном этапе зачисления – 3 августа в 12:00 по московскому времени.

Важно, что для зачисления на бюджет абитуриенты обязательно должны предоставить в вуз оригинал аттестата или поставить отметку о подаче оригинала на портале.

В СПбГАСУ на период сдачи дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности (архитектурный факультет) иногородним абитуриентам и их родителям при наличии свободных мест предоставляется возможность проживания в Межвузовском студенческом городке Санкт-Петербурга (Бассейная ул., 28, м. «Парк Победы»).

Вся необходимая информация о поступлении в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет размещена на официальном сайте в разделе «Поступающим»: https://www.spbgasu.ru/applicants/

Информацию о сроках подачи документов, датах вступительных испытаний, размещении конкурсных списков см. по ссылке: https://www.spbgasu.ru/applicants/priyemnaya-kampaniya/?clear_cache=Y

При возникновении вопросов уточняйте информацию у специалистов приёмной комиссии: https://www.spbgasu.ru/university/divisions/priyemnaya-komissiya/

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