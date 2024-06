В НИУ ВШЭ состоялась первая конференция «Искусственный интеллект в медиа»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Михаил Дмитриев / Высшая школа экономики

В работе форума приняли участие представители бизнеса, коммуникационных агентств, медиа, а также эксперты Вышки. Они обсудили то, как ИИ изменит креативные индустрии и повлияет на личный бренд и может ли искусственный интеллект помочь бизнесу лучше понять своего клиента. Стоит отметить, что прошедшая конференция — первая из серии запланированных мероприятий для профессионалов медиарынка и коммуникаций. Открыл конференцию старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров. «Факт, который мало кто знает: в структуре выпуска Высшей школы экономики на первых местах не экономисты, а специалисты по компьютерным наукам и креативным индустриям. И вот мы сегодня как представители креативных индустрий поговорим о том, как компьютерные науки изменят нашу жизнь и рынок труда. Мы все понимаем, что искусственный интеллект — это технология, которая пришла надолго, и вокруг нее сейчас очень много хайпа», — отметил он.

О том, как использовать нейросети при создании медиаконтента, рассказал Алексей Карлов, предприниматель, генеральный директор Angel Relations Group, преподаватель Вышки. Дискуссионная часть конференции стартовала с сессии «Как ИИ изменит креативные индустрии?», ее модерировал Роман Левкович, директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ.

Он отметил, что сегодня Вышка является передовым вузом в сфере искусственного интеллекта, и сообщил, что недавно в рамках программы «Приоритет-2030» был запущен новый стратегический проект НИУ ВШЭ «Технологии искусственного интеллекта для человека», в рамках которого будут в том числе создаваться ИИ-помощники, способные повысить качество жизни людей. Эксперты университета также создали межотраслевую систему добровольной сертификации в области искусственного интеллекта «Интеллометрика», она аккредитована Росстандартом. «Очень важно, что с этого учебного года на всех учебных программах будут внедрены модули, которые посвящены изучению искусственного интеллекта», — сказал Роман Левкович. Вадим Булгаков, руководитель Лаборатории искусственного интеллекта Школы дизайна НИУ ВШЭ, полагает, что сейчас, с возникновением генеративных моделей, «впервые в истории появилось что-то, что умеет хорошо придумывать». «Впервые мы оказались в ситуации, где ИИ нам может помочь и подсказать. Это эффект, который мы пока еще на самом деле сильно не осознаем, последствия — экономические и все остальные — потихонечку только начинаем ощущать», — отметил он. По мнению гендиректора ГК Digital Lab Антона Кучина, хайпа вокруг ИИ очень много, но реально специалистов, которые умеют делать что-то практическое, очень мало, и они очень ценятся. «Поэтому сейчас самое время, чтобы в это погружаться, активно изучать и постепенно в своей профессии, в своей повседневной работе это применять», — полагает он. Эксперт подчеркнул, что прямо сейчас происходит технологическая революция: ИИ изменит креативные индустрии, появятся новые инструменты, а специалистам потребуются новые навыки. Мы живем в эпоху творческой самореализации, отметил заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных и эксперт Института кино факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов. Школьники и студенты, даже те, кто не планирует работать в креативных индустриях, «хотят снимать видео, хотят писать тексты, хотят писать стихи, какие-то сценки и так далее». По его мнению, ИИ, как и любая технология, является продолжением нас самих, и именно так стоит к этому относиться.

Одна из важнейших задач ИИ — избавлять людей от рутинных задач, например бизнес-переписки, убеждена креативный директор по нейронаправлению технической лаборатории Hot key агентства Instinct Анастасия Смагина. Она рассказала об исследовании, которое показало, что расхождение в реакциях людей на SMS-сообщения, написанные человеком и ChatGPT, минимальны, и значит, нет никакого смысла тратить людское время на это занятие. «Мы сейчас думаем про следующий этап — этап виртуальных аватаров», которые могли бы, например, сами генерировать контент с последними новостями о бренде. Руководитель направления гейм-дизайна Школы дизайна НИУ ВШЭ, разработчик образовательных игр Анатолий Казаков рассказал, как сегодня развиваются технологии дополненной реальности в контексте гейм-дизайна. «Дополненная реальность сейчас упирается не в наличие искусственного интеллекта, а в вычислительные мощности, которые мы можем интегрировать в носимое устройство», — отметил он. По его мнению, в ближайшие 10 лет радикальных изменений можно не ждать.

Продолжилась конференция сессией «Личный бренд и искусственный интеллект». Модератор Анна Подпрятова, директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ, подчеркнула, что конференция была организована в том числе для того, чтобы собрать комьюнити специалистов сферы коммуникаций, и «со временем мы хотим создать на этой базе клуб для медийщиков и PR-специалистов, потому что количество изменений на рынке лучше рефлексировать сообща». Она также отметила важность темы создания и продвижения бренда — как компании, так и персонального. Анна Подпрятова обратила внимание, что ранее в той же академической среде создание личного бренда считалось неочевидным, но сегодня ситуация другая. «У рынка, у медийщиков есть частый запрос к нам на классных, медийно прокачанных спикеров, и это касается и экспертизы, и науки», — отметила она. Дарья Касьяненко, академический руководитель программы «Инженерия данных», эксперт Центра непрерывного образования факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, рассказала, какие вызовы ожидают специалистов медиа, пиарщиков с приходом технологий ИИ. Например, работа с репутационным следом в Сети: нейросети собирают данные пользователей и обучаются на них, а человек отдает какую-либо личную информацию, в том числе часто собственный цифровой слепок в виде видео/голоса. В дальнейшем информация хранится, обрабатывается и анализируется и может быть передана в том или ином виде третьим лицам и компаниям. На это точно стоит обратить внимание тем, кто работает сегодня с брендом, отметила эксперт. Кроме того, стоит отдавать предпочтение отечественным сервисам, у которых сервера находятся на территории России, а также по возможности не сливать ту информацию в текстах, которая может как-то идентифицировать человека. В последнее время многие люди прибегают к ИИ для написания резюме, мотивационных писем, которые в дальнейшем отсылаются в HR-отделы компаний. Но обмануть таким образом эйчаров сложно — есть личные встречи и определенные вопросы, по которым тестируют кандидатов, поделилась мнением Ольга Дементьева, эксперт по подбору топ-менеджмента в сфере стратегических коммуникаций и маркетинга агентства HR4PR. Крупный бизнес уже имеет определенный опыт использования виртуальных инфлюэнсеров с точки зрения продвижения личного бренда, но эффективно ли это? Стоит ли вообще бизнесу отдавать предпочтение ИИ, отходя от реальных людей с хорошим личным брендом? Айта Лузгина, директор по маркетингу TWIGA Россия, председатель комитета АКМР по digital-коммуникациям, рассказала, что виртуальные инфлюэнсеры работают быстро, но чаще всего процесс и стоимость увеличиваются из-за количества доработок и правок. «В случае с нейросетями этого пока не избежать», — уверена она.

Антон Петухов, стратегический консультант департамента по работе с инфлюенсерами и медиастратегией VK, отметил, что человеку нужно спать, он может ошибиться и что-то не то сказать, от этого никто защититься не может. «С ИИ преимущество в снижении трудозатрат на генерацию контента, сценариев. Не совсем хорошо сравнивать человека с виртуальным инфлюэнсером, вопрос в том, кому с кем комфортнее, какую цель и задачу бренда закрывают маркетологи», — отметил Антон Петухов. Елена Кожина, заместитель проректора, куратор стратегического проекта «ИИ-технологии для человека» НИУ ВШЭ, отметила, что над этической стороной использования ИИ стали задумываться уже достаточно давно. В России крупные участники рынка объединились в Альянс в сфере ИИ и разработали кодекс этики. «Я бы хотела выделить три пункта, которые мне кажутся основополагающими: первое — понимание ответственности, второе — ИИ должен быть для человека, и только для него, третье — важно, чтобы была маркировка, что это ИИ», — говорит Елена Кожина. ИИ должен подчиняться человеку, все должно быть в соответствии с законами страны, кроме того, важно четко понимать, где с человеком говорит человек, а где ИИ, для этого существует маркировка. «Основной фокус сейчас — на защите человека», — подчеркнула она. Завершилась конференция сессией «Как ИИ поможет бизнесу понять клиента?», которую модерировал Андрей Лавров. «Есть мнение, что ИИ может найти закономерности, но он не будет способен создавать принципиально новые смыслы, генерировать их. И это то, что оставляет людям шанс не оказаться в мрачном и угрюмом мире победившего Скайнета. Как вы относитесь к такому тезису?» — обратился он к директору по развитию ИИ «Яндекса» Александру Крайнову.

«Мы здесь тоже не можем ничего нового. Наш мозг физиологически устроен так, что мы не можем создать ничего принципиально нового, только генерировать и комбинировать из того, что уже знаем… Поэтому мы действуем так же, как ИИ: берем какое-то количество информации, как-то ее складываем и выдаем на ее основе новую, это творческая составляющая… В чем же здесь наше преимущество? В том, что мы генерируем новое на основе очень широкой информации, у нас много модальностей. ИИ может прочитать все книги, но у него нет физического представления об этом мире, он ничего не нюхал, он ни обо что не стукался лбом. У нас получается создавать нечто обладающее большей новизной потому, что мы объединяем сигналы из разных источников, мы взаимодействуем с физическим миром, а ИИ получает информацию только из накопленных описаний, которые существенно неполны», — сказал Александр Крайнов. Пока наш мозг сильно мощнее и производительнее, чем нейросети, и людей — миллиарды, среди которых появляются гении в какой-то области. Появление их среди сетей и моделей тоже возможно, но вероятность этого значительно ниже, потому что сетей меньше. «Главное, что пока нам не дается из-за недостатка данных, — это человеческие эмоции и чувства (у нейросетей). Когда мы научимся это собирать, то продвинемся дальше», — полагает он.

Научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Юлия Еременко рассказала об интересном кейсе, реализованном в Нидерландах. Ресурс Neyrons накопил большую базу данных электроэнцефалографии и данных о том, как потребители реагируют на маркетинг-стимулы. Объединив эти данные с ИИ, получили модель, которая прогнозирует реакцию потребителей на маркетинговые стимулы: рекламу, упаковку, на бренды, видеорекламу. Любой маркетолог или пиарщик может загрузить видео или картинку и автоматически получить данные о когнитивных процессах, о том, насколько потребитель будет вовлечен, какие эмоции он испытает и т.д. Кроме того, ИИ дает рекомендации, что поправить в контенте. «Как показывает практика, элементарные показатели, например частота сердечных сокращений, кожно-гальванические реакции, очень чувствительны к нейромаркетинговым стимулам, это позволяет использовать их для поиска точек роста», — отметила Юлия Еременко. Андрей Лавров спросил главу PR-департамента «М.Видео — Эльдорадо» Сергея Коляду, какие технологии используют крупные ритейлеры, чтобы достучаться до клиента, и помогает ли им искусственный интеллект. «Мы применяем ИИ в разных областях, и наиболее эффективно он используется для анализа обратной связи с клиентами, для изучения больших объемов информации, чтобы выделять ключевые моменты для принятия решений», — сказал он. Рутинные процессы нужно передавать ИИ — хорошо; с другой стороны, нужна перепроверка, когда эти данные используются в серьезных процессах, и тогда за ИИ должен стоять человек. Важно, чтобы был контроль за ИИ на платформах, которые будут использоваться потребителями. По его мнению, кто выиграет гонку в ИИ, будет доминировать в мире. «Мне хочется надеяться, что Россия будет одним из лидеров в продвижении искусственного интеллекта», — резюмировал Сергей Коляда. «Страха (перед ИИ) нет, поскольку деятельность человека постоянно автоматизируется, начиная с палки-копалки. Сейчас замахнулись, казалось бы, на святое — выполнение интеллектуальных задач… Мы говорим не о замене человека ИИ, а об его аугментации (повышении способностей и эффективности. — Ред.) с помощью новых технологий», — уверен директор по AdTech Big Data МТС, преподаватель факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Михаил Степнов. Меняется инструмент, что позволяет сокращать затраты на рутинные действия и освобождает время для творчества. Он полагает, что от развития ИИ-технологий пострадают те работники, которые занимаются только рутиной, и, например, те, кто пишет простой код для программного обеспечения.

Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный считает, что сегодня социальные сети стали аналогом коллективного бессознательного, а ИИ помогает экспертам увидеть состояние общества, в том числе обрабатывать миллионы сообщений. «Мы в режиме реального времени понимаем, какие возникают медийные тренды, в каких тематиках они находятся, понимаем, кто их двигает, какой это тренд — короткий, средний или длительный», — говорит эксперт. При этом боты в соцсетях не создают такого отклика, как настоящий контент. Директор Центра непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ Сергей Карапетян уверен, что когда бакалавриат и магистратура не справляются с запросом бизнеса, на передний план выходят дополнительное и онлайн-образование (они хорошо развиты в Вышке). PR-директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрей Шаромов сообщил о проведенном совместно с РАСО опросе пиар-директоров и маркетологов об использовании ИИ. Из 300 респондентов 67% готовы переложить часть работы на искусственный интеллект (как пошутил эксперт, по принципу «работа, работа, перейди на чат-бота»), 30% называют это фантастикой, а 3% опасаются, что в ближайшем будущем искусственный разум может заменить представителей этой профессии. Андрей Лавров, завершая конференцию, подчеркнул, что в дальнейшем планируется проведение новых подобных мероприятий для участников рынка медиа и коммуникаций.

