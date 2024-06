Выставка «Искусство в метро» открылась в Музее Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Музее Москвы открылась первая выставка «Искусство в метро». Картины отбирали сотрудники объединения «Выставочные залы Москвы». Экспозиция приурочена к началу приема заявок на участие в первом сезоне проекта «Искусство в метро».

«Сегодня мы открыли прием заявок на участие в первом сезоне проекта “Искусство в метро”, в рамках которого начинающие художники смогут заявить о себе и расширить свою аудиторию. Московское метро само по себе масштабное произведение искусства. Мы уверены, что оно вдохновит участников проекта на создание талантливых работ», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посетители выставки смогут увидеть работы Ольги Лисенковой, Анны Доброван, Марии Суворовой, Екатерины Пермяковой, Инны Вольвак, Анны Полковниченко, Даниила Федина, Дмитрия Самодина, Милы Гавриловой и Павла Боркунова. На создание полотен их вдохновил Московский метрополитен и его архитектура. Художники запечатлели пассажиров на перронах, скульптуры на станциях и поезда на линиях. Выставка продлится до 25 августа.

Проект «Искусство в метро» позволит талантливым молодым художникам создавать работы прямо на станциях метрополитена. Москвичи и гости столицы во время поездок смогут открыть для себя новые имена в искусстве и познакомиться с различными стилями живописи, графики и скульптуры.

