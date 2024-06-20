Выставка «Искусство в метро» открылась в Музее Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
В Музее Москвы открылась первая выставка «Искусство в метро». Картины отбирали сотрудники объединения «Выставочные залы Москвы». Экспозиция приурочена к началу приема заявок на участие в первом сезоне проекта «Искусство в метро».
«Сегодня мы открыли прием заявок на участие в первом сезоне проекта “Искусство в метро”, в рамках которого начинающие художники смогут заявить о себе и расширить свою аудиторию. Московское метро само по себе масштабное произведение искусства. Мы уверены, что оно вдохновит участников проекта на создание талантливых работ», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта
Посетители выставки смогут увидеть работы Ольги Лисенковой, Анны Доброван, Марии Суворовой, Екатерины Пермяковой, Инны Вольвак, Анны Полковниченко, Даниила Федина, Дмитрия Самодина, Милы Гавриловой и Павла Боркунова. На создание полотен их вдохновил Московский метрополитен и его архитектура. Художники запечатлели пассажиров на перронах, скульптуры на станциях и поезда на линиях. Выставка продлится до 25 августа.
Проект «Искусство в метро» позволит талантливым молодым художникам создавать работы прямо на станциях метрополитена. Москвичи и гости столицы во время поездок смогут открыть для себя новые имена в искусстве и познакомиться с различными стилями живописи, графики и скульптуры.
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