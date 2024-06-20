Время героев! В Политехе стартовала приёмная кампании 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
20 июня начался приём документов на программы бакалавриата и специалитета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В этой статье мы расскажем, как поступить в Политех, и к кому можно обратиться за помощью при подаче документов в вуз.
Три простых шага к поступлению
- Собрать необходимый пакет документов для участия в конкурсе: документ об образовании, паспорт (вместе со страницей прописки), СНИЛС (при наличии), документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, олимпиад, льгот (при наличии), фотографию. Подробнее о требованиях к документам смотрите на сайте «Поступление 2024».
- Подать заявление одним из четырех способов.
- Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте Госуслуг. Обращаем ваше внимание, что граждане РФ подают документы только с использованием суперсервиса.
- Через Личный кабинет.
- Лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус СПбПУ.
- По почте: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29 (Приёмная комиссия).
- Следить за конкурсными списками и предоставить оригинал документа об образовании или поставить отметку о предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки.
- 8 (812) 775-05-30 (для звонков из Санкт-Петербурга),
- 8 (800) 707-18-99 (звонок из любого региона РФ — бесплатный).
Сроки подачи документов для очной и очно-заочной формы обучения (время московское).
20 июня — начало приёма на все формы обучения программ бакалавриата и специалитета.
8 июля, 12:00 — окончание приёма документов для тех, кто поступает по направлениям 54.03.01 «Дизайн» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».
11 июля, 12:00 — окончание приёма документов для тех, кто поступает по вступительным испытаниям. Подробнее о том, кто может сдавать вступительные испытания, программы испытаний, а также точное расписание экзаменов можно посмотреть на сайте «Поступление 2024» в разделе «Вступительные испытания».
25 июля, 12:00 — окончание приёма документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.
12 августа, 12:00 — окончание приема документов для тех, кто поступает на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Абитуриент может выбрать пять направлений для поступления, их необходимо расположить в порядке приоритетности.
Для граждан, завершивших освоение среднего общего образования на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также для выпускников 2024 года некоторых общеобразовательных организаций Брянской, Курской, Белгородской областей, города федерального значения Севастополь (список школ утвержден приказами Минпросвещения России № 219 от 03.04.2024 г. и № 337 от 17.05.2024 г.) существуют особенности приёма. Детали читайте здесь.
Лица, завершившие обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 3 апреля 2024 года № 219, имеют право сдавать вступительные испытания в форме единого собеседования. (пункт 15.1 Правил приёма).
Официально стартовал приём документов на обучение в высшие учебные заведения. Подать документы — это просто. Такой лозунг федеральной информационной системы, и мы с этим полностью согласны. Поэтому просим наших абитуриентов воспользоваться сервисом Госуслуги. Это позволит сформировать заявления в вузы в одной системе и не приносить документ об образовании, а одним «кликом» выбрать университет, в котором хочешь учиться. Второй акцент, на котором хочется остановиться — это то, что мы вернулись к проведению вступительных испытаний в очном формате при поступлении на обучения по программам бакалавриата/специалитета. Надеемся, что это не покажется сложным для наших абитуриентов и они достойно пройдут все вступительные испытания. Желаем нашим абитуриентам удачи, отличных результатов на экзаменах и напоминаем, что мы всегда рядом и готовы помочь, — поддержал абитуриентов ответственный секретарь приемной комиссии СПбПУ Виталий Дробчик.
Основные цифры приема 2024
В этом году выделено более 7388 мест по программам бакалавриата и специалитета по всем формам обучения, из них 3434 — бюджетных мест (очная форма обучения), 3954 контрактных (очная, очно-заочная, заочная формы обучения).
Для поступающих на места целевой квоты — 510 мест, 365 мест — для поступающих на места особой квоты и столько же для поступающих на места отдельной квоты.
Для личной консультации по вопросам поступления абитуриенты могут прийти в Главный учебный корпус СПбПУ по адресу ул. Политехническая, д. 29 и задать вопросы сотрудникам приемной комиссии, а также представителям институтов Политеха.
Рабочий график:
по будням — с 10.00 до 16.00
в субботу — с 10.00 до 14.00
Абитуриенты также могут найти всю актуальную информацию о поступлении на сайте Поступление 2024 , а также в группе ВКонтакте Политех Абитуриентам.
Помимо личной консультации и информации в интернете, для абитуриентов работает колл-центр по номерам:
Приемная комиссия принимает звонки с 9.00 до 17.30 по будням, с 10:00 до 14.00 по субботам.
Обратите внимание, что в день завершения приема оригиналов документов об образовании, 28 июля, колл-центр будет работать с 10:00 до 12:00.
В этом году концепция приемной кампании Санкт-Петербургского политехнического университета звучит как «Ты — главный герой!».
Каждый год — новый сезон и новые герои создают своё будущее и пишут сценарии своих побед! Политех открывает вам огромное количество способов и возможностей, и только вы выбираете дорогу к вашему личному успеху!
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