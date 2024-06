Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

20 июня начался приём документов на программы бакалавриата и специалитета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В этой статье мы расскажем, как поступить в Политех, и к кому можно обратиться за помощью при подаче документов в вуз.

Три простых шага к поступлению

Следить за конкурсными списками и предоставить оригинал документа об образовании или поставить отметку о предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки.

Сроки подачи документов для очной и очно-заочной формы обучения (время московское).

20 июня — начало приёма на все формы обучения программ бакалавриата и специалитета.

8 июля, 12:00 — окончание приёма документов для тех, кто поступает по направлениям 54.03.01 «Дизайн» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».

11 июля, 12:00 — окончание приёма документов для тех, кто поступает по вступительным испытаниям. Подробнее о том, кто может сдавать вступительные испытания, программы испытаний, а также точное расписание экзаменов можно посмотреть на сайте «Поступление 2024» в разделе «Вступительные испытания» .

25 июля, 12:00 — окончание приёма документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.

12 августа, 12:00 — окончание приема документов для тех, кто поступает на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Абитуриент может выбрать пять направлений для поступления, их необходимо расположить в порядке приоритетности.

Для граждан, завершивших освоение среднего общего образования на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также для выпускников 2024 года некоторых общеобразовательных организаций Брянской, Курской, Белгородской областей, города федерального значения Севастополь (список школ утвержден приказами Минпросвещения России № 219 от 03.04.2024 г. и № 337 от 17.05.2024 г.) существуют особенности приёма. Детали читайте здесь .

Лица, завершившие обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 3 апреля 2024 года № 219, имеют право сдавать вступительные испытания в форме единого собеседования. (пункт 15.1 Правил приёма).

Официально стартовал приём документов на обучение в высшие учебные заведения. Подать документы — это просто. Такой лозунг федеральной информационной системы, и мы с этим полностью согласны. Поэтому просим наших абитуриентов воспользоваться сервисом Госуслуги. Это позволит сформировать заявления в вузы в одной системе и не приносить документ об образовании, а одним «кликом» выбрать университет, в котором хочешь учиться. Второй акцент, на котором хочется остановиться — это то, что мы вернулись к проведению вступительных испытаний в очном формате при поступлении на обучения по программам бакалавриата/специалитета. Надеемся, что это не покажется сложным для наших абитуриентов и они достойно пройдут все вступительные испытания. Желаем нашим абитуриентам удачи, отличных результатов на экзаменах и напоминаем, что мы всегда рядом и готовы помочь , — поддержал абитуриентов ответственный секретарь приемной комиссии СПбПУ Виталий Дробчик.

Основные цифры приема 2024

В этом году выделено более 7388 мест по программам бакалавриата и специалитета по всем формам обучения, из них 3434 — бюджетных мест (очная форма обучения), 3954 контрактных (очная, очно-заочная, заочная формы обучения).

Для поступающих на места целевой квоты — 510 мест, 365 мест — для поступающих на места особой квоты и столько же для поступающих на места отдельной квоты.

Для личной консультации по вопросам поступления абитуриенты могут прийти в Главный учебный корпус СПбПУ по адресу ул. Политехническая, д. 29 и задать вопросы сотрудникам приемной комиссии, а также представителям институтов Политеха.

Рабочий график:

по будням — с 10.00 до 16.00

в субботу — с 10.00 до 14.00

Абитуриенты также могут найти всю актуальную информацию о поступлении на сайте Поступление 2024 , а также в группе ВКонтакте Политех Абитуриентам .

Помимо личной консультации и информации в интернете, для абитуриентов работает колл-центр по номерам:

Приемная комиссия принимает звонки с 9.00 до 17.30 по будням, с 10:00 до 14.00 по субботам.

Обратите внимание, что в день завершения приема оригиналов документов об образовании, 28 июля, колл-центр будет работать с 10:00 до 12:00.

В этом году концепция приемной кампании Санкт-Петербургского политехнического университета звучит как «Ты — главный герой!».

Каждый год — новый сезон и новые герои создают своё будущее и пишут сценарии своих побед! Политех открывает вам огромное количество способов и возможностей, и только вы выбираете дорогу к вашему личному успеху!

Время героев уже настало! 125 сезон обещает быть интересным, подключайтесь!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.