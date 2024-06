Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Агентство РАЭКС-Аналитика представило результаты рейтинга ста лучших университетов России на форуме вузов «Будущее высшей школы», где Политех занял 8 место. В рейтинг вошли университеты из 29 регионов России. Наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. По словам составителей рейтинга, преимущество получили вузы, сумевшие оперативно перестроиться в соответствии со сменой повестки и сместили фокус внимания в пользу национальных интересов.

На университеты возложена большая ответственность за подготовку кадров и технологий для новой экономики. Политех активно сотрудничает с индустриальными партнерами в проведении научных исследований и создании прикладных разработок. В тесной кооперации с индустрией нам удается вносить значимый вклад в инновационное развитие и обеспечивать конкурентоспособность национальной экономики , — комментирует ректор Андрей Рудской.

По данным исследования ведущие вузы страны обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%. При этом в Политехе фиксируется увеличение числа бюджетных мест по большинству технических направлений. Кроме того, запускаются и новые программы.

Как отмечает и. о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская, они открываются исключительно в партнерстве с устойчивыми компаниями или исследовательскими институтами. Партнерские организации непосредственно вовлечены в преподавание, а также в предоставление практики и стажировки студентам.

Кроме таких аспектов, как укрепление связей с бизнесом, активное развитие прикладных исследований, рейтинг оценивает расширение каналов сотрудничества с организациями дружественных стран. В этом вопросе Петербургский Политех полностью переориентировался на страны СНГ, Востока, Азии и Африки и продолжает далее наращивать этот вектор , — отметил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Подробнее с аналитикой рейтинга можно ознакомиться на сайте RAEX

