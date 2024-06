Law & IT: в нижегородской Вышке открылась новая программа профпереподготовки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

«Современное выстраивание бизнес-процессов немыслимо без IT-инструментов и правового обеспечения деятельности. В геометрической прогрессии растет интерес представителей бизнеса к различным информационным продуктам, в том числе к машинному обучению и искусственному интеллекту. Динамично меняется миропорядок, развивается IТ-индустрия, так что становится сложным представить востребованного специалиста без цифровых компетенций. Сегодня требуется набор навыков и знаний на стыке нескольких областей, чтобы достойно выдержать конкуренцию на трудовом рынке». Программа «Law & IT: автоматизация бизнес-процессов» разработана с учетом стремительно развивающихся потребностей бизнеса и рынка труда. На пике актуальности находятся следующие темы: защита персональных данных, информационная безопасность, блокчейн-технологии, смарт-контракты, искусственный интеллект, регулирование криптовалюты в РФ, анализ и автоматизация бизнес-процессов и другие. Количество IT-технологий, которые обладают потенциалом в юридической практике, постоянно растет, поэтому для обеспечения конкурентных преимуществ компании необходимо активно оцифровывать разные направления деятельности. Такой подход к делу дает возможность обладать актуальной информацией, экономить время специалистов, исключить технические ошибки при выполнении работы. Реализация IT-технологий в юридической практике затрагивает как классические задачи (управление документооборотом, автоматизация поиска и других отдельных операций), так и комплексные элементы, связанные с искусственным интеллектом и автоматизацией процессов (блокчейн, смарт-контракты, кибербезопасность).

«В современном мире недостаточно использовать готовые IT-решения — важно также понимать их архитектуру, ограничения по применению и перспективы развития. Обучение на нашей программе позволит даже непрофильному специалисту овладеть необходимыми цифровыми компетенциями и оптимизировать юридические процессы». По итогам обучения выпускники программы овладеют инструментами правового регулирования бизнес-процессов и IТ-инструментами для их автоматизации. Полученный опыт позволит выгодно выделиться в своей сфере и идти в ногу с современными бизнес-тенденциями. Выпускники будут востребованы в юридических и IT-компаниях, а также смогут грамотно выбрать организационно-правовую форму предприятия, пройти государственную регистрацию и развивать собственный IT-бизнес.

