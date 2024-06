19.06.2024 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Projekt dostosowuje polskie prawo do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku.

Do stabilizującej reguły wydatkowej zostaną włączone kolejne jednostki sektora finansów publicznych.

Projekt wprowadza zmiany w algorytmie określającym kwotę wydatków stabilizującej reguły wydatkowej, w celu uspójnienia z nowymi regułami unijnymi.

Nowe przepisy przyczynią się do lepszego zarządzania finansami publicznymi. Zwiększą też przewidywalność i nadzór nad finansami jednostek publicznych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. We efekcie wprowadzonych zmian, do stabilizującej reguły wydatkowej zostanie włączonych około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy to podmiotów, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej. Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) obejmie m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych; agencje wykonawcze, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto do SRW zostaną włączone skarbowe papiery wartościowe, które są przekazywane nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW.

Projekt zakłada wyłączenie współfinansowania programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy UE z kwoty i limitu wydatków SRW. Rozwiązanie to jest analogiczne do funkcjonującego obecnie w zakresie wydatków finansowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy z UE.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany w algorytmie określającym kwotę wydatków SRW, dostosowujące algorytm do nowych reguł unijnych. Proponowane zmiany uwzględniają wnioski z przeglądu SRW przeprowadzonego we współpracy z MFW w ramach realizacji kamienia milowego A4G Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w funkcjonowania SRW (enlace del informe MFW poniżej).

Zmieni się także „klauzula wyjścia”, pozwalająca na czasowe zaprzestanie stosowania limitu wydatków SRW w sytuacjach wyjątkowych. Projekt wprowadza samodzielny czynnik, pozwalający na aktywację klauzuli wyjścia podczas wystąpienia znacznego spowolnienia gospodarczego, umożliwiający lepsze dostosowanie wydatków do warunków pogorszonej koniunktury. Zmiany w klauzuli wyjścia uwzględniają wnioski z wspomnianego przeglądu funkcjonowania SRW, przeprowadzonego we współpracy z MFW oraz dostosowanie do nowych reguł unijnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowa SRW, w tym rozszerzenie zakresu SRW będzie zastosowana po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Enlace al informe MFW

