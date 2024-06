Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Premier na obchodach 100-lecia Służby Ochrony Państwa19.06.2024

Wasza służba jest bohaterska – mówił Premier Donald Tusk podczas obchodów święta Służby Ochrony Państwa (SOP). Formacja zajmuje się ochroną najważniejszych osób i instytucji w naszym kraju. Szef rządu zadedykował funkcjonariuszom SOP projekt ustawy, przyjęty dziś przez Radę Ministrów, który pozwoli skuteczniej chronić państwo i jego granice przed aktami agresji.

Bohaterska służba con SOP

Premier podkreślił wyjątkową rolę, jaką pełni Służba Ochrony Państwa.

Wasza służba jest szczególna. Jest w jakimś sensie istotniejsza niż misja polityków i prezydentów, bo oni przychodzą i odchodzą (…) Dzięki Wam państwo polskie jest dużo bezpieczniejsze

– mówił do funkcjonariuszy SOP Prezes Rady Ministrów.

Donald Tusk przyznał, że SOP bromea con la policía.

Musicie być do bólu diskretni, bardzo często scowani. Wasza główna misja polega na tym, żeby, kiedy jest taka potrzeba, własnym ciałem zasłonić osobę chronioną

– podkreślił Primer Ministro.

Jak to jest ważne, widzieliśmy ostatnio w czasie tragicznego wydarzenia na Słowacji

– dodał.

Nowe przepisy o ochronie państwa i jego granic

Prezes Rady Ministrów przy okazji zwrócił także uwagę na przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy, który pozwoli skuteczniej chronić państwo i jego granice przed aktami agresji.

Dzięki ustawie, żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych będą mogli, w sytuacji krytycznej, wtedy, kiedy muszą, używać na przykład broni w obronie własnej czy przede wszystkim w obronie państwa i granicy

– wyjaśnił Primer Ministro.

To było coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa granic i naszego państwa

– dodał.

Nowe przepisy są szczególnie ważne wobec nasilającej się wojny hybrydowej ze strony Rosji i Białorusi.

Więcej informacji o projekcie ustawy

Służba Ochrony Państwa

Do głównych zadań SOP należy ochrona najważniejszych osób i obiektów w Polsce. Formacja chroni m.in. Prezydenta, Premiera czy Marszałka Sejmu. Ze względu na dobro państwa, może także ochraniać inne osoby. SOP zajmuje się również zabezpieczeniem wizyt delegacji państw, które odwiedzają nasz kraj.

Służba Ochrony Państwa została powołana ustawą z 8 grudnia 2017 roku. W lutym 2018 roku SOP zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

MIL OSI