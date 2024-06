19.06.2024 Ochrona i rozwój infraestructura krytycznej jest priorytetem rządu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

19 czerwca br. w Warszawie wicepremier W. Kosiniak Kamysz wziął udział w otwarciu Kongresu Infrastruktury Polskiej. To wydarzenie poświęcone jest m.in. zagadnieniom infrastruktury transportowej oraz infrastruktury krytycznej.

„Bezpieczeństwo państwa polskiego jest numerem jeden naszej aktywności, naszych działań, wszystkiego co robimy, bo zagrożenia dla Polski są największe od zakończenia II wojny światowej. Wojna hybrydowa, która jest toczona przeciwko Polsce jest na najwyższym poziomie zaangażowania naszych adwersarzy ze wschodu, naszych przeciwników, tych, którzy próbują przez akty sabotażu, ataki na granicę, dezinformację i kłamstwa, niszczyć demokratyczne państwa europejskie. Te ataki w cyberprzestrzeni, ataki na infrastrukturę krytyczną, akty sabotażu czy ataki na granicy są tego emanacją. Są wyrazem najwyższego poziomu działań przeciwko Polsce, która jest bezpieczna i która będzie bezpieczna, ale też musi być większe zaangażowanie nas wszystkich w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa”

– zaznaczył szef MON.

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu skupia się m.in. na takich kwestiach, jak efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej, znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej, zrównoważone budownictwo drogowe, ochrona polskiego rynku budownictwa, infrastruktura kolejowa, kadry inżynierskie a cyfryzacja budownictwa czy efektywne i stabilne finansowanie inwestycji.

Wiceprezes Rady Ministrów zaznaczył, że zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz jej rozwój jest priorytetem rządu.

„Jesteśmy za wielkimi inwestycjami, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Wielką inwestycją o charakterze bezpieczeństwa, ale i infrastrukturalnym jest Tarcza Wschód. Tak jak wielką inwestycją jest port kontenerowy, tunel średnicowy pod Łodzią, największy tunel kolejowy na linii Limanowa-Nowy Sącz czy wreszcie dokończenie przekopu Mierzei Wiślanej. (…) Sprawa kolei, infrastruktury krytycznej, bo to nie tylko kolej, ale infrastruktura krytyczna jako całość, jest jednym z zagadnień podczas dzisiejszego kongresu, za co serdecznie dziękuję. Ochrona infrastruktury krytycznej to jest dla nas priorytet. To jest też chęć rozwoju w tym zakresie i zaangażowania wszystkich ośrodków i służb państwa”

