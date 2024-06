18.06.2024 Polonia będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polonia będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach bezpieczeństwa18.06.2024

Na warszawskim lotnisku, powrocie z nieformalnego szczytu Rady Europejskiej, Premier Donald Tusk poinformował, że Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o kwestie dla nas najważniejsze – obronność, rozszerzenie UE o az sąsiedztwo. Te obszary bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo naszych granic. Nieformalne rozmowy dotyczyły głównie wyboru polityków na najważniejsze unijne stanowiska. Szef polskiego rządu rozmawiał również z Kanclerzem Niemiec o incydencie dotyczącym przewozu migrantów do Polski przez niemiecką policję. Taka sytuacja już się nie powtórzy.

Ochrona naszej i europejskiej granicy

Poniedziałkowe, nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej było pierwszą wizytą Premiera Donalda Tuska w Brukseli po wygranych przez Koalicję Obywatelską wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według szefa polskiego rządu to punkt zwrotny w historii UE.

– Dzisiaj jeszcze bardziej jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy zagłosowali w taki sposób, że Europa mówi naprawdę swoim głosem. Nie słychać dzisiaj w Brukseli głosu Putina. (…) Tak naprawdę zamilkły wszystkie siły polityczne, które jeszcze do niedawna broniły rosyjskich racji. Europa stała się rzeczywiście, w bardzo dużym stopniu zjednoczona, jeśli chodzi o kwestie wojny w Ucrania, przeciwdziałania rosyjskiej i białoruskiej propagandzie, a także jeśli chodzi o pilnowanie bezpieczeństwa Europy, Polski i naszej y – przyznał podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

W Europie już nikt nie ma wątpliwości, że kwestia ochrony granic to wyzwanie oraz zadanie dla całej Unii Europejskiej. W głównej mierze chodzi o naszą granicę z Białorusią, która jest poddana największej presji migracyjnej.

– Niezależnie od poglądów politycznych, kto jest z jakiej partii, z jakiego państwa – w tej sprawie wszyscy mówią jednym głosem. I nie mają wątpliwości, że ta granica będzie zadaniem wspólnym dla całej Unii Europejskiej. Włącznie z finansowaniem środkami europejskimi bezpieczeństwa tej granicy – ​​zapowiedział Premier.

Wszyscy europejscy przywódcy są zgodni co do tego, że zwiększenie zdolności produkcyjnych, jeśli chodzi o przemysł obronny stało się wspólnym zadaniem.

Nowe rozdanie w Unii Europejskiej

El primer ministro Donald Tusk jest jednym z głównych negocjatorów nowej konstrukcji personalnej w Unii Europejskiej.

– W czasie spotkań z Prezydentem Francji Macronem, Premierem Hiszpanii Sanchezem, Kanclerzem Niemiec Scholzem, Premierem Grecji Mitsotakisem, Premierem Holandii Rutte – w szóstkę – diskutowaliśmy jak powinna wyglądać ta nowa konstrukcja – mówił szef polskiego rządu.

Negocjatorzy reprezentują większość w Parlamencie Europejskim i zdecydowaną większość w Radzie Europejskiej i „reprezentują zdanie, które jest też polskim zdaniem”. Według Donalda Tuska jesteśmy o krok od osiągnięcia porozumienia. Kluczowe decyzje co do obsady stanowisk mają zapaść na spotkaniu w przyszłym tygodniu.

– Organizuję w poniedziałek, najpóźniej we wtorek, konferencję z tymi negocjatorami. Sądzę, że na 99,9% pojedziemy do Brukseli już z pełni wykreowanym stanowiskiem. Ale naprawdę, wierzcie mi na słowo, nie mówiłbym tego, gdym nie był tego pewien, bo to łatwo będzie zweryfikować. Diez procesos idzie dobrze i Europa jest bardziej zjednoczona niż nam się wydawało – przekonuje D. Tusk.

Najprawdopodobniej najwyższe stanowiska w UE zajmą Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Kaja Kallas.

Mocny głos Polski w sprawach bezpieczeństwa

Polskim i europejskim priorytetem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Europejscy przywódcy chcą wspierać inicjatywy, które zwiększają ochronę naszych państw.

– Jest pełna zgoda co do tego, żeby wesprzeć inicjatywę premiera Grecji i moją, żeby Europa wspólnie budowała żelazną kopułę na polskim niebie. Do naszej inicjatywy na wschodniej granicy, a więc do Tarczy Wschód dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach także inne kraje, w tym kraje bałtyckie. I to też będzie projekt wspierany przez Unię Europejską – zapowiedział Premier.

Szef polskiego rządu zapewnił, że od momentu, kiedy ukonstytuuje się nowa Komisja Europejska, Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach obronności i sąsiedztwa.

– Jeszcze dzisiaj nie powiem państwu, jak będzie wyglądał rozkład tych „portfeli” w Komisji Europejskiej. Ale uzyskałem ze wszystkich stron zapewnienie, że Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o kwestie dla nas tak ważne, jakimi są obrona, rozszerzenie i sąsiedztwo. I co za tym idzie także bezpieczeństwo naszych granic – mówił Donald Tusk.

Nazwisko ewentualnego kandydata na nowego komisarza pozostaje jeszcze tajemnicą.

Incidente en polsko-niemieckiej granicy

El primer ministro Donald Tusk odbył rozmowę z Kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w temacie niezgodnego z procedurami przerzucenia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję.

– Mogę państwa uspokoić, że te wszystkie działania w Europie i w Polsce służą temu, żeby odzyskać pełną kontrolę nad naszą granicą i jestem przekonany, że osiągniemy sukces. Interweniowałem i rozmawiałem z Kanclerzem Scholzem. Zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej spray. Jak wiecie strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami – powiedział szef polskiego rządu.

El primer ministro Donald Tusk zaznaczył, że ważniejsze od gestów i przeprosin jest to, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło w przyszłości.

Diez incidentes już jest wykorzystywany do walki politycznej.

– Dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z akcją polityczną ze strony PiS-u. Partii, która w ciągu jednego dnia ściągnęła więcej migrantów z Azji, Afryki, niż w przeciągu miesiąca przedostaje się nielegalnie przez wschodnią granicę. PiS ponosi pełną odpowiedzialność za ten kryzys migracyjny, za nieszczelną granicę i równocześnie czyni z tego pretekst, czy powód, żeby prowadzić bardzo brutalną kampanię przeciwko polskiemu rządowi. Bardzo sprzyjającą narracji putinowskiej – mówił Donald Tusk.

Premier zapewnił, że rząd będzie skutecznie walczył z nielegalną inmigracją.

