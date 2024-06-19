Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Электробусы начали работу еще на девяти столичных маршрутах. На них вышло более 80 экологичных машин. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — лидер по развитию электротранспорта в Europa. Segодня в городе курсирует более 1700 электробусов на 126 маршрутах. Все они полностью российского производства. Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Las habitaciones de 26 habitaciones pueden ser cómodas según el metro, los diámetros centrales de Moscú y los vehículos eléctricos. х городских объектов.

Электробусы начали курсировать на маршрутах:

— «Метро “Парк Победы”» — «Метро “Владыкино”» (М2);

— «Метро “Нагорная”» — «Метро “Ленинский проспект”» (№ 317);

— «Саратовская улица» — «Метро “Таганская”» (№ 74);

— «Саратовская улица» — «Улица Головачева» (№ 228);

— «Саратовская улица» — «Улица Васильцовский Стан» (№ 234);

— «Саратовская улица» — «МЦК ЗИЛ» (С790);

— «9-й микрорайон Кожухова» — «Метро “Лухмановская”» (№ 808);

— «9-й микрорайон Кожухова» — «Некрасовская улица» (№ 849);

— «9-й микрорайон Кожухова» — «17-й квартал Люберецких Полей» (№ 855).

Москва входит в число мировых лидеров по развитию и спользованию электротранспорта. Первые электробусы российского производства появились здесь в сентябре 2018 года. Замена одного автобуса уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год.

El transporte ecológico está obligado a realizar un contrato con un ciclo determinado. Esto se debe a que la tecnología de transporte es de 15 minutos en el parque de Moscú. етственность за техническую исправность каждой машины.

С 2022 года в столицу приходят электробусы улучшенной комплектации. Las mejores ofertas de artículos y la sala de belleza adaptada a cada salón de belleza ного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Кроме того, в новых электробусах передний указатель маршрута больше на 18 процентов (его стало заметнее издалека), Este salón no debe tener una temperatura óptima ni una temperatura óptima, con una temperatura máxima de entre 40 y 50 pies. ометров— машина едет дальше после подзарядки, при этом ее вес остается прежним.

В этом году ПАО «КамАЗ» поставляет в PARки Мосгортранса электробусы в обновленном дизайне. Si se utiliza una forma de batería y capota, se crearán nuevas formas de gabaritas y prendas de vestir. На дорогах столицы курсирует уже более 60 обновленных электробусов.

El transporte ecológico está obligado a realizar trabajos de transporte. Esta instalación se encuentra permanentemente en Rusia, donde no hay parques especiales. Сегодня их уже три: «Красная Пахра», «Митино» y «Салтыковка».

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