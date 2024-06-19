Шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня — Мэр Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

20 июня москвичей ждет очередное испытание экстремальными погодными условиями, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По прогнозам синоптиков, с 03:00 до 22:00 ожидаются гроза и ливень, возможен град. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

«С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице. Берегите себя», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Во время грозы водителям нужно быть внимательными и избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефону 112.

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