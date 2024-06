Что ждет посетителей выставки «Россия» в пространстве Москвы на предстоящей неделе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новая неделя в пространстве трека «Москва — город настоящего будущего» на выставке «Россия» обещает быть насыщенной. Посетителей ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, дискуссия о нейросетях и живая музыка. Активности проходят в павильоне № 75 на ВДНХ.

Член Союза абстракционистов России Мария Матю и дизайнер Вероника Островская приглашают юных художников на мастер-класс по рисованию абстракций. Он состоится 20 июня в 13:00. Участники потренируют фантазию и создадут фантасмагорические картины на холсте.

21 июня в 14:00 все желающие смогут присоединиться к интерактивному квизу «Финансовый чекап». Эксперты центра финансовой грамотности Москвы Алексей Давыдов и Алексей Лобода разберут основы прикладной домашней экономики в серии познавательных вопросов-ответов. А в 15:00 Мария Матю поразмышляет над вопросом «Заменят ли художников нейросети?». Эксперт расскажет о своем проекте «Примени талант» и обсудит с гостями тесную связь искусства и искусственного интеллекта.

Очередное занятие в рамках проекта «Спортивные выходные» пройдет 23 июня в 11:00. Нужна предварительная регистрация. Участников ждет танцевальная разминка под руководством фитнес-тренеров. В этот день также можно будет увидеть выступление Московского мужского хора под управлением Валерия Рыбина. Артисты представят программу «Пой, Москва!» о городе настоящего будущего. Начало в 18:00.

Любителей творчества ждут 25 июня в 13:00. Под руководством мастера посетители будут делать фрисби с оригинальным дизайном, который придумают сами.

26 июня в 16:30 пройдет мастер-класс по прикладной живописи. Преподаватель научит расписывать деревянные игрушки. Занятие подойдет для семей с детьми.

Двукратный чемпион мира по джиу-джитсу и заслуженный мастер спорта России Артем Петрухин 27 июня в 13:00 познакомит гостей с упражнениями и дыхательными техниками, которые помогут снять напряжение, повысить уровень энергии и улучшить физическое состояние. Кроме того, он расскажет, как можно вести здоровый образ жизни, используя городскую спортивную инфраструктуру.

Информацию об актуальных мероприятиях публикуют в разделе «Расписание» на сайте пространства Москвы. Выставка «Россия» проходит на территории ВДНХ и работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной. Вход на мероприятия свободный.

