Четыре логистических центра построят по программе комплексного развития территорий

В столице по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут четыре крупных логистических центра общей площадью около 255 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В проектах комплексного развития территорий запланировано строительство не только жилых районов, но и крупных деловых центров. В них появятся логистические комплексы, обеспечивающие торговлю и оптимизацию товарных потоков, своевременную доставку продукции для горожан. Крупные логистические центры построят на севере, юго-востоке и западе Москвы. Общая площадь объектов составит около 255 тысяч квадратных метров. На реорганизованных территориях КРТ смогут найти работу примерно 14,5 тысячи горожан», — рассказал Владимир Ефимов.

Строительство логистических центров запланировано в рамках реализации четырех проектов комплексного развития территорий на участках бывших промзон в районах Восточное Дегунино, Рязанский, Можайский и Очаково-Матвеевское.

«Территории для реализации проектов, предусматривающих возможность возведения логистических центров, окружены существующей коммунальной и производственной застройкой и имеют хорошую транспортную доступность. Так, участки бывших промзон Кунцево и Южное Очаково расположены недалеко от МКАД, а часть бывшей промзоны Грайвороново — рядом с Третьим транспортным кольцом, вблизи которого сегодня есть дефицит современных логистических центров. Проект реорганизации части бывшей промзоны “Вагоноремонт” находится вблизи Дмитровского шоссе. По этим площадкам сейчас готовится документация по планировке территории», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

